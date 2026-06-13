Dit is de meest ondergewaardeerde Golf GTI ooit

Inspiratie

De derde generatie Volkswagen van de Golf GTI wordt verguisd door puristen. Die vinden de auto te zwaar en te traag, maar tijdens een hernieuwde kennismaking ontdekken wij juist dat deze nineties GTI heel leuk uit de hoek kan komen.

Tussen generatie II en III zit veel meer groei in de GTI-evolutie dan tussen de oer-Golf en generatie II, en dan niet eens zozeer in de afmetingen. Het was de Golf III die het, als Auto van het Jaar 1992, in de Nederlandse verkoopstatistieken flikte om na tientallen jaren de Opel Kadett en diens opvolger Astra van de troon te stoten. Voor de GTI was daarbij, net als bij zijn voorgangers, slechts een bescheiden rol weggelegd.

Minder lichtvoetig

Opnieuw was er keuze uit een achtklepper en een 16V, beide met een inhoud van twee liter en goed voor respectievelijk 115 en 150 pk. Daarnaast werd de GTI leverbaar met de koppelrijke 110 pk TDI-motor. Meer kracht kon ook, maar niet in GTI-vorm: voorzien van VW's spraakmakende VR6-motor boorde de Golf een nieuwe niche aan, die van de luxe C-segment-hatchbacks met een krachtige zescilinder. Van Alfa Romeo tot MG Rover, het voorbeeld van de Golf VR6 werd in de jaren negentig meermaals gekopieerd.

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Inmiddels was de Golf GTI over de drempel van 1000 kilo gegaan, en dat is de auto aan te zien. Grote ovale koplampen, diepe schildbumpers, bollere vormen en bredere spatborden geven de Golf III een degelijke, maar ook wat minder lichtvoetige uitstraling. Begin jaren negentig moesten klanten worden getrokken met meer luxe en een betere afwerking, wat leidde tot een veel mooier interieur. De touch en feel van de interieurcomponenten is dan ook van een heel andere orde dan het koude-oorlogsplastic uit de Golf II.

Jubileum in rood

In dit fotomodel valt nog veel meer leuks te ontdekken. Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van het fenomeen GTI beschikt deze gelimiteerde 20th Anniversary Edition over Recaro's met kleurrijke blokjesbekleding, witte wijzerplaten, rode gordels, rood doorstikt leer op het stuur en bij de pook, een rode knop op de handrem, en van buiten 16-inch BBS-wielen, rode remklauwen, een rode bumperbies, lampenkapjes van rookglas en een uitlaat met dubbel sierstuk. Wereldwijd zijn er niet meer dan 1000 stuks van verkocht.

Rijden doet de 115 pk sterke Golf III veel gemakkelijker dan de eerste twee GTI's, mede dankzij de standaard stuurbekrachtiging. Je hoeft minder kracht te zetten, waardoor je bij een spannende bochtencombinatie automatisch meer bravoure in je stuurmanskunst legt. Toch moet je op je tellen blijven letten, want neem je net iets te veel snelheid mee de bocht in, dan kan de achteras zich nog net zo losbandig gedragen als bij de eerdere generaties. Snel tegensturen volstaat om een elegante pirouette voor te zijn. Hoe welgemanierd de Golf GTI in zijn derde gedaante ook overkomt, in dit inmiddels dertig jaar oude exemplaar zit nog genoeg venijn in de staart.