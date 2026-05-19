TEST - Hierop moet je inleveren bij deze plug-in hybrides van Audi, Mercedes en Volkswagen

Tests

Tot de pluspunten van een plug-in hybride behoren de zuingheid (als je braaf oplaadt) en de enorme actieradius. Maar er zijn ook praktische nadelen. Waarop moet je inleveren bij de PHEV-versies van de Audi A3, Mercedes A-klasse en Volkswagen Golf?

Doordat toch ergens in een plug-in hybride een hoogspanningsaccu ingebouwd moet worden, leveren alle drie de testauto's in op laadvolume. Desondanks heeft de Mercedes A 250e nog 310 tot 1135 liter aan bagageruimte. De Audi en de Volkswagen beschikken over een nog wat groter batterijpakket, zowel qua capaciteit als qua formaat. Zodoende past achter in de A3 Sportback nog maar 250 tot 1100 liter, en in de Golf 273 tot 1129 liter.

Maar goed, dat is ook het enige punt waarop je aan boord van de drie testauto's echt ruimte moet inleveren. Voor de passagiers blijft het onderlinge ruimteverschil intact. Welke auto je ook kiest: voorin zit je prinsheerlijk. In de Mercedes A-klasse is de zithouding wat lager dan in de Audi en Volkswagen, waardoor je iets meer hoofdruimte hebt. In- en uitstappen vergt echter ook meer fysieke lenigheid en kracht.

Volkswagen Golf is het ruimst

Als je regelmatig met meer dan twee mensen op pad gaat, doe je vooral je passagiers een groot plezier door te kiezen voor de Audi of de Volkswagen. Bij de A-klasse is de entree tot de achterbank erg krap, en door het aflopende dak houd je weinig hoofdruimte over. In de Volkswagen Golf heb je het als achterbankzitter het meeste naar je zin.

Als gevolg van bedieningsmissers is Volkswagen de laatste tijd negatief in het nieuws geweest. Een moeizame bediening, vervelende 'sliders' en die aanraakgevoelige stuurpaneeltjes met hun totale gebrek aan feedback werden bij elke gelegenheid fel bekritiseerd. Maar Volkswagen heeft van zijn fouten geleerd, en de hele bediening aanzienlijk verbeterd. Onder meer met de terugkeer van fysieke knoppen in de stuurspaken.

Mercedes is als enige echt premium

In de tussentijd bleef concerngenoot Audi de traditionele knoppen en schakelaars wel trouw, en nog steeds valt over het bedieningsgemak aan boord van de A3 Sportback weinig te mopperen. Bij Mercedes zien we een tweeledig beeld: het geheel is kleurrijk en dankzij de uitstekende spraakfunctie van het MBUX wijst de weg zich vanzelf. Maar daar staan wel de zeer gevoelige en onnauwkeurige touch-toetsen op het stuur tegenover.

In de Audi maken de materiaalkeuze en afwerking een uitstekende indruk. Al is zelfs de A3 Sportback inmiddels geslachtofferd voor kostenbesparingen, en zodoende niet meer volledig gevrijwaard van harde plastics. De algehele kwaliteitsindruk is gelijkwaardig aan die van de Golf. Als we dan echt van 'premium' willen spreken, dan komt de Mercedes A-klasse eerder voor dat label in aanmerking.

De volledige test, inclusief alle meetgegevens en natuurlijk de onthulling van de testwinnaar, lees je in Auto Review 5/2026.