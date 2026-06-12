De Golf GTI 2: groter en beter dan het origineel

Inspiratie

De Volkswagen Golf GTI bestaat in juni 2026 50 jaar. Om dat te vieren zetten we de eerste vier generaties GTI in het zonnetje. Deze generatie 2 verscheen in 1984 en is inmiddels een zeer gezochte klassieker.





Met de tweede generatie trad Volkswagen de toekomst wat aarzelend tegemoet. De Golf II is uiteraard groter en ronder van vorm, maar de verwantschap met de eerste generatie is overduidelijk zicht- en voelbaar. Het hoekige dashboard is opgetrokken uit een kunststof dat in de tijd van de Koude Oorlog vermoedelijk bestand moest zijn tegen een hoogoplopend conflict tussen Oost en West. Gelukkig zorgt de ruitjesbekleding op de stoelen, hier wél aanwezig, in dat kille tijdperk voor wat gezelligheid.



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Lichtgewicht met keuzemenu

Met een leeggewicht van 922 kilo is ook deze GTI geen zwaargewicht. De 1,8-liter met 112 pk bleef ongemoeid, maar wie meer snelheid wenste, kon sparen voor de GTI 16V met 139 pk of, vanaf 1990, voor de 160 pk sterke Golf GTI G60 met zogenaamde G-lader. Door de komst van soortgelijke snelle modellen van de concurrentie moest de achtkleps GTI echter steeds meer moeite doen om zijn sportieve beloften waar te maken.

Voorzien van een katalysator leverde de auto 5 pk in, waardoor hij er op de honderdsprint niet meer in slaagde onder de tien tellen te blijven. Voor de liefhebber van vandaag is dat geen issue meer; veel lastiger is het om überhaupt nog een exemplaar te vinden in zo'n mooie, originele conditie als dit fotomodel uit 1988. Want hoe degelijk de Golf II ook gebouwd was, tegen de zelfoverschatting van menig jonge GTI-coureur die eigenlijk geen geld voor goed onderhoud had, was de auto helaas niet bestand.



