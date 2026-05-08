Volkswagen Golf GTI met 325 pk stoot Honda Civic Type R van de troon

De Volkswagen Golf GTI Clubsport Edition 50 heeft een nieuw Nürburgring-record gevestigd voor voorwielaangedreven productieauto’s. Het jubileummodel dook onder het record van de Honda Civic Type R uit 2023. Maar de marge is minimaal.

Met coureur en Volkswagen-test- en ontwikkelingsrijder Benjamin Leuchter achter het stuur zette de 325 pk sterke Golf GTI de snelste tijd ooit neer voor een productieauto met voorwielaandrijving op het 20,8 kilometer lange circuit. Hij reed de Nordschleife in 7:44,523 minuten.

Daarmee is hij niet alleen marginaal sneller dan de 7:44,881 van de Honda Civic Type R, maar ook dan alle eerdere productiemodellen van Volkswagen op de Nürburgring.

Wat is de topsnelheid van de jubileum-GTI?

De Golf GTI Clubsport Edition 50 beschikt over een 2,0-liter turbomotor met 325 pk en sprint in 5,3 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 270 km/h. Het model staat standaard 15 millimeter lager op zijn wielen dan een gewone Golf en heeft adaptieve DCC-dempers.

De prijs voor al dat leuks? Niet minder dan 81.990 euro. Vind je dat duur? Houd dan je ogen maar dicht bij het lezen van de prijs van de Honda Civic Type R. Die kost namelijk 94.135 euro! Maar goed, de Japanner heeft dan ook 4 pk meer en rijdt 5 km/h sneller ...

Het GTI-feestvarken was al sinds november 2025 te bestellen en staat sinds april 2026 ook daadwerkelijk in de showroom - althans, bij een aantal grotere dealers.

Met extra Performance-pakket

Voor extra circuitprestaties levert Volkswagen optioneel het GTI Performance Pakket à 3890 euro. Dat voegt onder meer een nog lager sportonderstel toe, een titanium Akrapovič-uitlaatsysteem, gesmede 19-inch wielen en semi-slicks van Bridgestone. Met dit pakket werd ook de recordronde gereden.

Volgens coureur Leuchter voelt de auto ondanks zijn hoge prestaties opvallend neutraal en stabiel aan. “De Nordschleife is uniek met zijn bochten, hoogteverschillen en hobbels. Deze GTI kan dat allemaal moeiteloos aan”, aldus de Duitser.

