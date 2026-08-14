Waarom Porsche- en Golf GTI-liefhebbers deze Chinese autofabrikant dankbaar moeten zijn

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Een Chinese fabrikant van elektrische auto’s als beschermengel van de Volkswagen Golf GTI en Porsche 911? Het klinkt vreemd, maar dankzij een opmerkelijke CO₂-deal tussen Porsche en Xpeng komt het daar wel op neer.

Porsche stapt voor 2026 en 2027 uit de Europese CO₂-pool van de Volkswagen-groep en vormt in plaats daarvan een nieuwe emissiepool met Xpeng. Daarmee koopt Porsche extra ruimte voor zijn modellen met verbrandingsmotor.

Zo werkt de CO₂-pool

Zo'n CO₂-pool werkt simpel gezegd als een gezamenlijk gemiddelde. Fabrikanten mogen hun Europese registraties bij elkaar optellen. Volgens gegevens die door Electrive worden aangehaald, kwam de Volkswagen-groep in 2025 uit op ongeveer 100 g/km, tegenover een doel van circa 93,6 g/km.

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De EU heeft autofabrikanten inmiddels wel extra ademruimte gegeven: prestaties over 2025, 2026 en 2027 mogen samen worden gemiddeld, in plaats van ieder jaar afzonderlijk te worden afgerekend. Desalniettemin hangt Volkswagen over die periode een CO₂-boete van anderhalf miljard euro boven het hoofd. Op termijn is dat natuurlijk niet vol te houden.

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Zo krijgen Porsche en Volkswagen CO₂-uitstoot omlaag

En het moge duidelijk zijn: merken met veel elektrische auto's drukken het gemiddelde omlaag, terwijl benzineauto's het juist verhogen. En bij een merk als Porsche, dat veel krachtige sportwagens bouwt, is de uitstoot bovengemiddeld hoog. Dat de verkoop van volledig elektrische Porsches de afgelopen jaren fors is gedaald, helpt natuurlijk evenmin mee. Daarvoor moeten Porsche én Volkswagen flink boeten - letterlijk.

Een CO₂-partnerschap met een merk dat uitsluitend EV's bouwt, is dan ook ideaal. Met Xpeng onderhield de Volkswagen-groep al warme banden, en het merk verkoopt uitsluitend elektrische auto's. Allemaal goed voor 0 gram CO₂ per kilometer.

Goed nieuws voor de Porsche 911

Voor Porsche is het voordeel duidelijk. Door de uitstoot met die van Xpeng te middelen, krijgt Porsche meer speelruimte om modellen als de 911 te blijven verkopen.

Dat komt goed uit, want Porsche heeft - mede door de sterk teruglopende verkopen van zijn EV's - zijn elektrische ambities bijgesteld. Het merk wil langer vasthouden aan benzinemotoren en plug-inhybrides.

Ook werkt Porsche aan een nieuwe SUV met verbrandingsmotor in het segment van de Porsche Macan. De huidige Macan blijft volledig elektrisch, maar Porsche wil dus opnieuw een benzine-alternatief in die klasse aanbieden. Je hoort ons niet klagen, want we bewaren warme herinneringen aan de papaya-oranje Macan GTS die we in 2021 reden.

Ook de Golf GTI profiteert

Opmerkelijk genoeg heeft ook Volkswagen voordeel van de overstap. Tot nu toe zat Porsche samen met Volkswagen, Audi, Skoda en Cupra in één emissiepool. Maar auto's als de 911 helpen het groepsgemiddelde bepaald niet omlaag. Nu Porsche vertrekt, wordt het voor de resterende merken makkelijker om hun eigen CO₂-doelstelling te halen. Het gamma bestaat inmiddels immers uit steeds meer elektrische modellen.

Daar profiteert indirect ook de Volkswagen Golf GTI van. Die stoot grofweg 160 gram CO₂ per kilometer uit en zit daarmee ruim boven het gemiddelde dat Volkswagen moet halen. Hoe gunstiger het totale groepscijfer, hoe meer ruimte er overblijft voor zulke benzinemodellen. Ook de Aud RS 3 en de Golf R worden zo nog even uit de wind gehouden.

Bijzondere kringloop

We stipten het hierboven al even aan: Volkswagen is zelf aandeelhouder van Xpeng. De Duitse groep nam in 2023 een belang van 4,99 procent in de Chinese fabrikant en werkt technologisch met Xpeng samen.

Zo ontstaat een bijzondere kringloop: Volkswagen investeert in Xpeng, Xpeng verkoopt alleen nul-emissie-auto's, Porsche gebruikt die lage uitstoot om ruimte te maken voor zijn benzinemodellen en Volkswagen profiteert vervolgens van het vertrek van Porsche uit zijn eigen CO₂-pool. En zo zijn auto’s als de elektrische Xpeng G6 de stille beschermengelen van de Volkswagen Golf GTI, Audi RS 3 en Porsche 911.