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Banenverlies Volkswagen kan oplopen tot 100.000

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Banenverlies Volkswagen kan oplopen tot 100.000

Volkswagen staat mogelijk voor een grotere reorganisatie dan tot nu toe bekend was. Topman Oliver Blume heeft laten weten dat er behalve de aangekondigde ontslagen, wereldwijd nog eens circa 50.000 arbeidsplaatsen kunnen verdwijnen.

Als Blumes voorstellen er doorkomen, zou het totale banenverlies binnen de Volkswagen Groep kunnen oplopen tot 100.000. Dat komt overeen met 16 procent van het wereldwijde personeelsbestand. Volgens Blume is zo'n zware ingreep nodig omdat de kosten van Volkswagen ongeveer 20 procent hoger liggen dan die van vergelijkbare concurrenten. 

Banenverlies Volkswagen kan oplopen tot 100.000
Banenverlies Volkswagen kan oplopen tot 100.000

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De fabrikant kampt ondertussen met tegenvallende winsten, stevige concurrentie in China, hoge invoertarieven en een Duits productienetwerk dat efficiënter moet worden.

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Onderzoek naar extra ingrepen

Eerder waren binnen de groep al ongeveer 50.000 banen op de tocht gezet, onder meer bij Audi en Porsche. Volkswagen onderzoekt nu per merk, bedrijfsonderdeel en regio hoeveel extra ingrepen daadwerkelijk nodig zijn.

Een manier om de efficiency te verbeteren, is door een aanzienlijk deel van de modellen en uitvoeringen uit het portfolio te halen. Concrete besluiten daarover zijn nog niet genomen.

Banenverlies Volkswagen kan oplopen tot 100.000
Banenverlies Volkswagen kan oplopen tot 100.000

Onzekere toekomst Duitse fabrieken

Ook de toekomst van de fabrieken in Emden, Hannover, Zwickau en Neckarsulm is onzeker. Volkswagen ziet voor deze locaties richting 2030 nog geen overtuigende, rendabele invulling. Fabriekssluitingen zijn echter niet de voorkeursoptie. Het concern kijkt onder meer naar alternatieve productie, zoals defensieproducten of Chinese Volkswagen-modellen die in Europa kunnen worden gebouwd.

Banenverlies Volkswagen kan oplopen tot 100.000
Banenverlies Volkswagen kan oplopen tot 100.000

Vakbonden en werknemersvertegenwoordigers verzetten zich vooralsnog hevig tegen de plannen. Ze hebben harde protestacties en stakingen aangekondigd.

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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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