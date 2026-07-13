Volkswagen wil helft modellen schrappen: deze sneuvelen wat ons betreft als eerste

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De Volkswagen-groep kondigt een ingrijpende reorganisatie aan. Daarbij kan het modellenaanbod van de verschillende merken met wel 50 procent worden teruggebracht. Deze modellen zijn wat ons betreft als eerste aan de beurt.

Niet alleen het aantal modellen wordt kleiner. Ook de keuzemogelijkheden bij de modellen die wél blijven, worden stevig beperkt. Volgens de plannen kan het aantal beschikbare opties met maximaal 75 procent afnemen.

Die uitgebreide configuratiemogelijkheden maken de productie immers ingewikkeld en kostbaar. Door het aantal varianten terug te brengen, wil Volkswagen de ontwikkeling en bouw van auto’s eenvoudiger en goedkoper maken.

Omdat de maatregelen ‘met onmiddellijke ingang’ worden ingevoerd, lijkt het erop dat intern al is besloten welke modellen en uitvoeringen moeten verdwijnen en welke mogen blijven.

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Deze modellen zijn al weg

Een deel van de opschoning is al zichtbaar. Zo zijn de Volkswagen Touareg en de compacte MPV Touran inmiddels uit productie genomen. De T-Roc Cabriolet volgt naar verwachting in 2027.

Ook bij Audi is het aanbod de afgelopen jaren kleiner geworden. De Audi A1 en Q2 krijgen geen individuele opvolger, hoewel je de toekomstige (elektrische) Audi A2 (zie onderstaand artikel) ook zou kunnen zien als opvolger van beide. Eerder werd al afscheid genomen van de TT, R8 en Q8 e-tron.

Porsche stopte in oktober met de productie van de 718 Boxster en Cayman. Ook de productie van de eerste generatie Macan loopt binnenkort definitief ten einde.

Wat ons betreft zijn er nog wel meer modellen die met onmiddellijke ingang mogen verdwijnen.

Deze Audi's mogen weg

Een SUV is praktisch, comfortabel en ruim. Dat is een stationwagon ook, maar SUV's worden daarnaast gezien als stoer, bovendien zijn SUV-rijders dol op de combinatie van hoog zitten en veel hoofdruimte. Wat dat laatste betreft slaat een coupéversie van een SUV natuurlijk helemaal nergens op. Een merk dat van vrijwel elke SUV een coupévariant voert, is Audi. Die heten dan wel geen 'Coupé', maar 'Sportback'.

Schrappen dus, die Sportback-varianten van de Audi Q3, Q4 E-tron, Q5 en Q6 E-tron.

Bentley, houd hiermee op

In de prijslijst van Bentley staan momenteel maar drie modellen, waarvan er twee in twee verschillende carrosserievarianten worden gebouwd. De Bentley Continental GT is de wereldwijde bestseller, wat de onderlinge verdeling is tussen de Coupé (GT) en de cabriolet (GTC) durven we niet te zeggen. Wat ons betreft mogen deze twee schoonheden allebei blijven.

De Bentley Bentayga is de nummer twee in de verkoopstatistieken van het Britse merk. Tja, ook een peperduur topmerk kan tegenwoordig niet meer zonder mega-SUV. Maar gentlemen, stop alsjeblieft met die overbodige, 5,30 meter lange en 2414 kilo zware Bentayga EWB (Extended Wheelbase). Bankzitters die hun benen in de gewone Bentayga niet kwijt kunnen, zijn nu gewoon niet bedoeld om per auto te reizen. Die gaan maar met de trein!

Weg met deze Cupra's!

Cupra doet het best lekker, zeker voor zo'n nieuw premiummerk. Tegelijkertijd zaait het verwarring met de Cupra Leon en de Leon Sportstourer. Dat zijn gewoon Seats, overgoten met een sportief premiumsausje. Onnodig en - zoals gezegd - schept het een hoop verwarring. Kortom, weg ermee!

Succesvolste Porsche mag wat ons betreft weg

We zijn geen fan van coupévarianten van SUV's. Meestal ziet zo'n hoge auto met schuin aflopende achterkant er nogal geforceerd uit. Zo'n beetje de enige uitzondering is wat ons betreft de nieuwe elektrische Porsche Cayenne. Die oogt eleganter en meer des Porsche dan de gewone SUV. Laat ze in Zuffenhausen in het vervolg dan ook alleen nog maar coupéversies van hun bestseller bouwen!

Dan de Porsche 911: een icoon en in al z'n gedaanten een geweldige machine. Alleen zijn er zo veel varianten te koop, dat we soms door de bomen het bos niet meer zien. Kan dat niet een beetje minder? Om te beginnen met de 911 Targa. De huidige 911 cabriolet heeft zo'n goede torsiestijfheid, dat de Targa - in feite een nep-cabrio - inmiddels overbodig is.

Seat mag nog even blijven, behalve deze

De Seat Ateca is de tegenhanger van de Volkswagen T-Roc. Die laatste werd in 2025 volledig vernieuwd, terwijl de Ateca zijn oude zelf bleef. En hij is nog duurder dan de T-Roc ook. Geen wonder dat de T-Roc in Nederland momenteel ruim zeven (!) keer zo goed verkoopt! Moeten we nog meer zeggen?

Overigens lijkt het er al een tijdje op dat Seat als producent van normale personenauto's sowieso gaat verdwijnen. De aankomende reorganisatie zou dat proces weleens kunnen gaan versnellen.

Deze Skoda's zijn overbodig

Dat een naar eigen zeggen simply clever merk als Skoda ook zo'n nutteloze SUV coupé op de markt zette, is natuurlijk een lachertje. Met andere woorden: zet de productielijnen van de Skoda Enyaq Coupé maar stil.

Wanneer heb jij voor het laatst een nieuwe Skoda Octavia hatchback gezien? Juist, dat was toen Pasen en Pinksteren voor de laatste keer op één dag vielen. Iedereen gaat voor de Combi: die is praktischer en wat ons betreft ook fraaier.

Voor de Skoda Karoq geldt eigenlijk hetzelfde als voor de Seat Ateca. Met dien verstande dat de Karoq in Nederland nóg slechter wordt verkocht. Kortom: opruimen staat wel zo netjes.

Deze Volkswagens kunnen uit productie

Verstandig genoeg is de Nederlandse Volkswagen-importeur gestopt met de import van de oerlelijke ID.5 (in feite een ID.4 coupé). Het model wordt echter nog wel geproduceerd. Lijkt ons volkomen onnodig.

Een ander model dat geen schoonheidsprijs verdient, is de Volkswagen ID.7 in de liftback-uitvoering. Naar ons idee kloppen de verhoudingen gewoon niet. Wij geven de voorkeur aan de ID.7 Tourer. Omdat-ie er beter uitziet, maar óók omdat hij praktischer en ruimer is.

Wat moet je met een vijfzits auto met een bagageruimte van minimaal 1121 liter? Wanneer ga je die in vredesnaam benutten? We hebben het over de personenwagenversie van de Volkswagen ID. Buzz met normale wielbasis. Kap ermee! De ID. Buzz met verlengde wielbasis (LWB) en zeven zitplaatsen heeft wat ons betreft wél toegevoegde waarde. En gelukkig ziet-ie er net zo leuk uit als de gewone Buzz.