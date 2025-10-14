Seat heeft wel een nieuwe baas, vraag is waar de nieuwe modellen blijven

Nieuws

Van een nieuwe baas van Seat of Cupra worden we niet warm of koud. Tot je plotseling ontdekt wat zijn plannen met Seat zijn.

Ben jij fan van Seat? Dan heb je het moeilijk. Al jaren heeft het merk geen nieuw model uitgebracht. Geruchten dat het merk in 2030 stopt, worden met klem ontkend, maar waarom krijgen we dan nooit meer een Seat-nieuwtje te lezen? Ook in de plannen van Markus Haupt, de nieuwe baas van Seat en Cupra, zien we weinig hoopvolle hints naar nieuwe modellen.

Cupra Raval in 2026

Terwijl de concernbroeders Audi, Volkswagen en Skoda steeds meer volledig elektrische modellen presenteerden of aankondigden, blijft het bij Seat angstvallig stil op EV-gebied. Wel kwam er in 2018 een nieuw Spaans zustermerk: Cupra. En dat merk stort het ene nieuwe model na het andere over ons uit.

Sterker nog, de Cupra Raval komt iets eerder op de markt dan de technisch identieke Volkswagen ID.Polo. Beide auto’s gaan zo’n 25.000 euro kosten, staan in de zomer van 2026 in de showroom en zijn belangrijke pijlers onder het aanbod van de Volkswagen Group.

De nieuwe baas van Seat en Cupra heeft dan ook grote plannen … met Cupra dan. Trots meldt Markus Haupt dat tussen januari en augustus 36 procent meer Cupra’s zijn verkocht dan in 2024. Verder sorteert hij voor op een Cupra-avontuur in het Midden-Oosten, waar het merk nu nog niet actief is.

Seat Ibiza en Arona facelift (2025)

Maar wat wil Markus Haupt überhaupt met Seat? “Samen met Cupra blijft het merk Seat een andere pijler onder de huidige en toekomstige strategie van de onderneming. Nu staat Seat op het punt een nieuw tijdperk in zijn geschiedenis in te luiden met de naderende wereldpremière van zijn bestverkochte modellen: de Seat Ibiza en Arona.”

Naderende wereldpremière, dat klinkt alsof er een gloednieuwe Ibiza en Arona aankomen. Maar het gaat om bescheiden facelifts. Beide modellen zijn niet meer de jongste en gaan al mee sinds 2017. De Europese verkopen van Seat dalen ondertussen flink; in de eerste acht maanden van 2025 daalde de verkoop van nieuwe Seats met liefst 23,1 procent vergeleken met vorig jaar.

Geruchten over einde van Seat

Dat voedt toch weer de geruchtenmachine. Zou de Volkswagen Group de stekker uit Seat trekken? Dat niet; de bedrijfsleiding heeft aangekondigd dat Seat zich gaat richten op mobiliteitsvormen. Het bedrijf verdwijnt dus niet, maar lijkt wel te stoppen met het bouwen van nieuwe auto's.