Automaatrijders gebruiken de N-stand vaak verkeerd, en dat kan je koppeling slopen

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Automaatrijders gebruiken de N-stand vaak verkeerd, en dat kan je koppeling slopen

Wie een automaat rijdt, kiest bij ieder stoplicht tussen de D en de N-stand, meestal zonder erbij na te denken. Die vanzelfsprekende keuze blijkt voor veel bestuurders toch de verkeerde te zijn, met een rekening die pas veel later op tafel komt.

Het probleem speelt vooral bij automaten met een dubbele koppeling, zoals de DSG-bakken van Volkswagen, Audi, Škoda en Seat, maar ook bij Fords Powershift-transmissie en diverse hybrides. Die bakken reageren anders op stilstand dan een klassieke automaat met koppelomvormer, iets dat maar weinig bestuurders weten.

Automaatrijders gebruiken de N-stand vaak verkeerd, en dat kan je koppeling slopen
Automaatrijders gebruiken de N-stand vaak verkeerd, en dat kan je koppeling slopen

De regel die veel automaatrijders missen

De fout zit 'm niet in te vaak schakelen naar Neutraal, maar juist in te weinig. Bij een kort oponthoud, zoals een verkeerslicht van een paar tellen, is D aanhouden op een moderne automaat prima. Maar bij langdurige stilstand, denk aan een lange file of een spoorwegovergang, is overschakelen naar N verstandiger. Blijf je toch in D staan met de rem net iets te zacht ingedrukt, dan gaat de wegrijkoppeling langzaam slippen, iets wat je terugziet aan een net iets hoger toerental dan normaal.

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De grootste boosdoener

Volgens de ADAC is kruipen bij stilstand een van de grootste boosdoeners voor de koppeling, vooral op een helling of met een aanhanger achter de auto. Het advies van de club: langer stilstaan en pas optrekken zodra er weer echt ruimte is, of gewoon naar Neutraal schakelen. Bij correct gebruik gaat een DSG-bak volgens de ADAC minstens 200.000 kilometer mee, maar wie structureel verkeerd stilstaat, haalt die kilometerstand een stuk minder makkelijk.

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Kosten DSG-reparatie

Een versleten DSG-koppeling vervangen kost in Nederland al snel tussen de 1350 en 2800 euro, afhankelijk van het type bak. Een droge koppeling zoals de DQ200 is met 1350 tot 1800 euro nog relatief betaalbaar, maar voor een zwaardere natte koppeling zoals de DL501 loopt de rekening op tot bijna 2800 euro.

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Uitzondering op de regel

Bij hybrides geldt juist het omgekeerde van de hoofdregel: die kunnen hun accu niet opladen zolang de bak in N staat, dus daar is D aanhouden ook bij lange stops verstandiger.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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