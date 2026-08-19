Rijbewijs verlengen wordt vanaf deze zomer lastiger voor 1,1 miljoen Nederlanders

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Keuring rijbewijs van 1,1 miljoen Nederlanders vanaf 1 juli strenger: dit moet je voortaan meebrengen

Vanaf 1 juli 2026 is de medische rijbewijskeuring voor 75-plussers strenger geworden. Wie nu zijn rijbewijs moet verlengen, kan zich maar beter goed voorbereiden, want zonder de juiste papieren loopt de afspraak vertraging op.

De keuring mag niet langer een formaliteit van vijf minuten zijn. Voortaan trekt de arts er minimaal vijftien tot twintig minuten voor uit, en je moet zelf een actueel medicatieoverzicht van je apotheek meenemen. Daarnaast krijgen keuringsartsen duidelijkere richtlijnen, zodat de uitkomst minder afhangt van welke arts je toevallig treft.

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Deze afbeelding is ter illustratie en gegenereerd met AI

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Rijbewijs verlengen wordt vanaf 1 juli moeilijker voor 1,1 miljoen Nederlanders

Waarom de regels strenger worden

De kwaliteit van de keuringen ligt al langer onder vuur. Sommige artsen keuren tientallen ouderen per dag, waardoor een goedkeuring soms in een paar minuten rond is, terwijl anderen veel grondiger te werk gaan. Het CBR wil die verschillen wegnemen en werkt sinds januari al met een nieuwe richtlijn voor de keuringsverslagen.

Nederland telt inmiddels ruim 1,1 miljoen 75-plussers met een rijbewijs, ruim twee keer zoveel als tien jaar geleden. De discussie over hun rijvaardigheid laaide vorig jaar op na een dodelijk ongeval in Hengelo, waar een 87-jarige bestuurder een echtpaar aanreed.

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Zo regel je het op tijd

Begin ruim op tijd, het liefst een paar maanden voor je rijbewijs verloopt, want de wachttijden kunnen oplopen. Vul de Gezondheidsverklaring in via de website van het CBR en maak zelf een afspraak met een keuringsarts. Vraag bij je apotheek een actueel medicatieoverzicht op en neem dat mee naar de keuring. Houd er ten slotte rekening mee dat je de kosten van de keuring zelf betaalt, want de check valt niet onder de verzekerde zorg.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

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