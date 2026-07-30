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Deze Duitse regelwijziging levert Nederlandse automobilisten een berg extra stress op

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Deze Duitse regelwijziging levert Nederlandse automobilisten een berg extra stress op

Veel Nederlanders rijden deze zomer met de auto door Duitsland naar hun vakantiebestemming. Wie daar een verkeersovertreding maakt, kan sinds kort niet meer vertrouwen op een simpele vuistregel. Nu die niet meer geldt, kan dat flink wat angstzweet opleveren.

Nederlanders die vermoedden dat ze in Duitsland waren geflitst, konden na een paar maanden opgelucht ademhalen. Want dan wisten ze dat de overtreding was verjaard. Dat moment van opluchting laat nu een stuk langer op zich wachten. De reden is een wetswijziging die bij weinig Nederlandse automobilisten op de radar staat.

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Wat er precies verandert

De verjaringstermijn voor verkeersovertredingen is verdubbeld van drie naar zes maanden. De wijziging staat in het Fünfte Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, gepubliceerd in het Bundesgesetzblatt, en past artikel 26, derde lid van de Straßenverkehrsgesetz aan. 

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Voor de Duitse Bußgeldstellen betekent dat ze dubbel zo lang de tijd hebben om een kenteken te herleiden tot een bestuurder en een boetebeschikking te versturen. Wie in spannende afwachting is van een boete, moet dus nog wat langer peentjes zweten. Want ook na drie maanden kan een boete nog gewoon onderweg zijn. 

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Ook relevant voor Nederlandse bestuurders

Deze wijziging geldt niet alleen voor Duitsers. Duitse boetes worden via het Centraal Justitieel Incassobureau doorgestuurd naar Nederlandse kentekenhouders. Wie deze zomer door Duitsland rijdt en een snelheidsovertreding maakt, kan de rekening dus wel tot een halfjaar later op de deurmat krijgen.

De nieuwe termijn geldt overigens alleen voor overtredingen die op of na 1 juli 2026 zijn gepleegd, en niet voor rijden onder invloed of andere verkeersmisdrijven. Daarvoor gelden al langer eigen, langere verjaringstermijnen. Wie voor die datum al is geflitst, kan zich dus nog op de oude regel beroepen.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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