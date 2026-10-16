Waarom Skoda niet meedoet aan de retrotrend van Renault en Citroën

Nieuws

Hoewel hij een oude Citroën 2CV heeft, moet Skoda’s Head of Exterior Design Karl Neuhold weinig hebben van retrodesign. Wél wordt hij enthousiast van een piepklein lampje van 2,5 centimeter.

Aan de nostalgische wind die door de Europese designstudio’s waait, valt niet te ontkomen. Op de autosalon van Parijs stal de Citroën 2CV de show. Is zo’n terugkeer van een oude bekende ook iets voor Skoda? “Nee, ik ben niet van de retro-school”, zegt Neuhold. “Als designer moet je naar de toekomst kijken. Bij Skoda zijn de ruimte en de zitpositie altijd belangrijk. Een retro-auto die niet ruim is of waarin je niet lekker zit, zouden we sowieso nooit ontwerpen.”

Simpel en praktisch

Neuhold heeft weinig met de retrodesigns waarmee zoveel Europese merken teruggrijpen op hun verleden. “Je wilt toch niet meer in de kleren lopen die je in de jaren tachtig aan had?” Bovendien ziet hij een probleem voor later: “Een retromodel moet ook weer een opvolger krijgen. Dan is de verrassing van het design eraf.” Zijn 2CV, een van de laatste die begin jaren negentig van de band rolden, heeft Neuhold alleen om naar te kijken; hij rijdt er niet mee. “Maar de 2CV is elke dag een inspiratiebron in mijn werk. Hij herinnert me eraan dat een auto in de basis simpel en praktisch moet zijn.”

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990 Ontdek 'm nu

Alleen lak en glas

Waar Neuhold wél enthousiast van wordt, zijn nieuwe technische mogelijkheden in zijn vak. Hij neemt ons mee naar een geparkeerde Skoda Peaq en wijst op de koplampunit. “Uit één piepklein lampje komt een krachtige lichtbundel die automatisch dimt voor tegenliggers. Zoveel vernuft in zo’n klein lampje. Dát is de toekomst, dát vind ik interessant.”

Vervolgens wijst hij op het rubber tussen de lak en de ruiten. “Mijn ideaal is een auto die alleen bestaat uit lak en glas. Dat stukje rubber is binnenkort niet meer nodig. Ik vind het veel leuker om met die processen bezig te zijn dan met een retromodel.”

Octavia is dé Skoda

Vernieuwen betekent voor Skoda niet dat ook vertrouwde modelnamen moeten verdwijnen. “Ons erfgoed zit niet alleen in design. De Skoda Octavia bestaat dertig jaar en is het uithangbord van Skoda. Die naam moet je nooit overboord gooien, ik denk dat er altijd een nieuwe Octavia komt. Bijvoorbeeld de productieversie van de Vision O Concept, die over een paar jaar op de markt komt.”

Skoda gelooft in de stationwagon

Skoda’s liefde voor de stationwagon valt op. Veel merken stoppen ermee of beperken het aanbod, terwijl Skoda er juist bijzonder succesvol mee is. Neuhold ziet dan ook geen reden om van koers te veranderen. “Wist je dat de Octavia Combi wereldwijd de één-na bestverkochte stationwagon is, na de Subaru Outback? We zullen nooit concessies doen aan ruimte; voor ons geen lifestyle-stationwagon. Anderzijds wil het oog ook wat en dus gaan we niet voor een vierkante doos.”