Dat zie je niet vaak: deze Volkswagen is goedkoper dan zijn Skoda-broertje

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Volkswagen houdt ervan om de prijzen van zijn modellen op te drijven met een prijslijst vol essentiële opties en extra’s. En toch is de nieuwe Volkswagen ID. Tiguan voor sommige klanten goedkoper dan een Skoda Enyaq.

Het is logisch dat we de Enyaq erbij halen, want de nieuwe ID. Tiguan begon zijn leven als Volkswagen ID.4 en staat op hetzelfde platform als de Skoda. Zo kunnen we in deze prijsvergelijking appels met appels vergelijken. De instapversies van beide auto’s hebben een 190 pk sterke elektromotor op de achteras, een accupakket van 58 kWh dat goed is voor een actieradius van ca. 450 kilometer en een topsnelheid van 160 km/h.

Van beide modellen bestaan krachtiger versies met grotere batterijen, maar voor deze prijsvergelijking houden we het nuchter en betaalbaar. Anders zouden we meteen 52.590 euro armer zijn voor een ID. Tiguan met dat nieuwe passagiersdisplay …

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Volkswagen ID. Tiguan: 43.060 euro

Ons uitgangspunt is de goedkoopste ID. Tiguan (40.990 euro), maar dan wel op zo’n manier uitgerust dat je niet ziet of voelt dat je in het instappertje rijdt. Dus we upgraden naar 19-inch lichtmetaal, kiezen de goudkleurige lak van de persfoto’s en vinken stoel- en stuurverwarming aan. Op de factuur ziet dat er zo uit:

Volkswagen ID. Tiguan Trend (190 pk, 58 kWh): 40.990 euro

Velgen 19 inch lichtmetaal: 790 euro

Olive Bronze metallic: 890 euro

Comfortpakket (stoel- en stuurverwarming): 390 euro

Totaalprijs: 43.060 euro

Andere must-haves zoals adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera en draadloze telefoonkoppeling heeft-ie standaard aan boord.

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Skoda Enyaq: 44.280 euro

De basisprijs van de Skoda Enyaq is 2000 euro hoger, maar zo’n Selection-uitvoering is dan ook iets luxer uitgevoerd dan de goedkoopste ID. Tiguan. Zo monteert Skoda standaard al 19-inch lichtmetaal en stoel- plus stuurverwarming – daarvoor hoef je dus niet bij te betalen. De auto op de persfoto’s is gespoten in Olibo Green. De fotogenieke metaallak kost 1290 euro en laat de factuur er zo uitzien:

Skoda Enyaq Selection (190 pk, 58 kWh): 42.990 euro

Velgen 19 inch lichtmetaal: standaard

Olibo Green metallic: 1290 euro

Comfortpakket (stoel- en stuurverwarming): standaard

Totaalprijs: 44.280 euro

Conclusie

Als je het zo bekijkt, is de nieuwe ID. Tiguan 1220 euro goedkoper dan de Enyaq. En dat terwijl Skoda juist bekend staat als het goedkope broertje van Volkswagen.

Skoda staat ook bekend als het merk van de auto’s met de grote kofferbakken en op dat vlak wint de Enyaq nog steeds: 585 tot 1710 liter tegenover 533 tot 1565 liter in de ID. Tiguan.