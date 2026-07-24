Prijzen: Volkswagen ID. Cross duurder dan vergelijkbaar uitgeruste ID.4

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Alle prijzen van de Volkswagen ID. Cross staan online. Er ontstaat een gekke situatie als je de hem gaat uitrusten met dezelfde opties en systemen als de goedkoopste Volkswagen ID.4. Dan ben je namelijk 160 euro dúúrder uit.

We wisten al dat de ID. Cross een vanafprijs van 27.990 euro zou krijgen. Voor dat geld krijg je een 116 pk sterke elektromotor, de kleine batterij van 37 kWh en de Trend-uitvoering. Dat is Volkswagen-taal voor de basisuitvoering, met in dit geval 17-inch stalen velgen met wieldoppen, automatische airco en parkeersensoren voor en achter. Gelukkig krijg je ook het grote touchscreen van 12,9 inch waaraan je je telefoon kunt koppelen.

De Life-uitvoering voegt welkome extra’s toe zoals 18-inch lichtmetaal, adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera en een draadloze telefoonoplader. De Style is het topmodel en verleidt je met stoel- en stuurverwarming, sleutelloze toegang en matrix-led koplampen die tegenliggers niet verblinden als je met grootlicht rijdt.

Prijzen Volkswagen ID. Cross

37 kWh (ca. 310 km)

Trend (116 pk) – 27.990 euro

Life (135 pk) – 30.990 euro

Style (135 pk) – 33.990 euro

52 kWh (ca. 425 km)

Life (211 pk) – 34.990 euro

Style (211 pk) – 37.990 euro

Zoals je ziet, brengt Volkswagen 4000 euro in rekening voor de grote batterij. Op zich is 34.990 euro voor de Life met 52 kWh een redelijke prijs, want een Renault 4 in Techno-uitvoering kost 35.290 euro. Er ontstaat wel een gekke situatie als je de ID. Cross gaat uitrusten met dezelfde opties en systemen als de goedkoopste Volkswagen ID.4 …

Volkswagen ID. Cross duurder dan goedkoopste ID.4

De standaarduitrusting van de ID.4 Limited (39.990 euro) vertoont een boel overlap met die van de 37.990 euro kostende ID. Cross Style. Beide auto’s beschikken standaard over:

Telefoon draadloos oplaadbaar (Wireless Charging)

Airconditioning automatisch, 2-zone (Climatronic)

Diefstalalarm

Voorstoelen, verwarmbaar

Stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met leder bekleed

Achteruitrijcamera (Rear View)

Sleutelloos vergrendel- en startsysteem (Keyless Access)

Maar er zijn ook vier dingen die de ID.4 Limited wél heeft en de ID. Cross Style niet. Je kunt ze wel aanvinken in de optielijst van de ID. Cross en de bedragen vermelden we tussen haakjes erbij.

Metallic lak (690 euro)

19 inch lichtmetaal (390 euro)

Navigatie 'Innovision Pro' (790 euro)

Zijruiten achter en achterruit getint (290 euro)

Met als resultaat dat je in totaal 40.150 euro kwijt bent voor een ID. Cross met de uitrusting van een 39.990 euro kostende ID.4.

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Verschillen en overeenkomsten

We horen je denken: de ID. Cross heeft matrix-led koplampen, die heeft de ID.4 Limited vast niet. Klopt! Maar de ID.4 heeft een elektrische achterklep en die is niet eens leverbaar is voor de ID. Cross.

We sluiten af met drie overeenkomsten: beide modellen laden even snel (105 kW), rijden even snel (160 km/h) en komen even ver (ca. 425 km).