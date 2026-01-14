Dit was in 2025 verrassend genoeg de populairste EV van Duitsland (het is géén SUV)

Nieuws

Dat de populairste EV van 2025 in Duitsland een Volkswagen is, hadden we niet anders verwacht van onze chauvinistische oosterburen. Wat ons wel verbaast, is welke elektrische auto uit Wolfsburg het meest over de toonbank ging.



Volkswagen had in 2025 een dominant jaar op de Duitse EV-markt: 8 van de 10 populairste elektrische modellen kwamen van de Volkswagen-groep.

De absolute nummer één was niet de verwachte ID.4 of ID.3, maar de Volkswagen ID.7. Met bijna 35.000 verkochte exemplaren wist de elektrische ruimtewagen zijn kleinere broers ruimschoots te overtreffen. Dat is opvallend, want de ID.7 is met zijn Duitse vanafprijs van ruim 54.000 euro bepaald geen koopje.

De 10 populairste EV’s van Duitsland

Positie Model Totaal 2025 1 Volkswagen ID.7 34.563 2 Volkswagen ID.3 31.938 3 Volkswagen ID.4 en ID.5 26.550 4 Skoda Elroq 25.426 5 Skoda Enyaq 25.383 6 BMW iX1 18.957 7 Cupra Born 18.847 8 Mini Electric 15.495 9 Cupra Tavascan 14.036 10 Audi A6 e-tron 13.778

De Volkswagen ID.7 deelt het Duitse verkooppodium met de ID.3 en de ID.4/ID.5. Daarna volgen de Skoda Elroq en Enyaq. Daarmee bezet de Volkswagen-groep de volledige top vijf. Verder vinden we in de lijst de BMW iX1, Cupra Born, Mini Electric en Cupra Tavascan. De tiende plek is voor de Audi A6 e-tron.

Zo verkoopt de ID.7 in Nederland

Ook in Nederland doet de ID.7 het verrassend goed. Met 3593 registraties in 2025 zit hij nagenoeg op het niveau van de ID.4 (3733) en boven de ID.3 (3312). Voor een ruime en relatief dure sedan (of stationwagon) is dat een sterke prestatie, zeker in een markt die doorgaans de voorkeur geeft aan compacte SUV’s.

Dat laatste komt wel duidelijk naar voren als je naar de populairste EV’s van Nederland kijkt: de Skoda Elroq was met 11.960 registraties de populairste elektrische auto van het jaar, gevolgd door de Kia EV3 (10.973) en de Tesla Model Y (10.790). Stuk voor stuk elektrische SUV's.