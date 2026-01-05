Deze auto's raken de 5 succesmerken aan de straatstenen niet kwijt

Nieuws

Kia, Volkswagen, Skoda, Toyota en Renault waren in 2025 de vijf bestverkochte automerken in Nederland. Maar ook deze bestsellers hebben laagvliegers in de prijslijst.

Kia is net als in 2023 en 2024 wederom het populairste automerk van Nederland. Maar het populairste model is Tsjechisch. In de loop van 2025 passeerde de Skoda Elroq de Kia EV3. Maar dankzij andere hoogvliegers als de Picanto en de Niro was Kia als merk ook in 2025 weer niet te kloppen.

Het knappe van Kia is dat maar weinig modellen écht slecht verkopen. En als de cijfers slecht zijn, is daar een reden voor. De Proceed moet het doen met 138 registraties, de Xceed blijft met 99 registraties nog verder achter. Maar dat komt omdat beide modellen al sinds mei niet meer in productie zijn. Datzelfde geldt voor de auto waarvan ze zijn afgeleid, de Ceed. Al was deze compacte middenklasser nog goed voor bijna 2500 registraties.

De stelregel lijkt: hoe groter de Kia, des te slechter hij verkoopt. De EV9, een elektrische mastodont, is met 760 exemplaren geen hardloper. Ook de Sorento valt niet in de smaak, met 360 registraties. Hij is in Nederland alleen te koop als plug-in hybride.

Niemand koopt meer een Passat

Bij Volkswagen, de nummer 2 van Nederland in 2026, zien we een paar opvallend impopulaire modellen. Vooral de ID. Buzz (545 registraties) is geen hardloper.

Ook de relatief betaalbare Taigo (842 registraties) heeft geen grote fanschare. Zoals de Passat evenmin hoog op het verlanglijstje van de Nederlandse autokoper of leaserijder stond. Dit model, dat het langst in de Volkswagen-prijslijst te vinden is (sinds 1973), is goed voor een schamele 733 registraties. In 2015 waren het er nog meer dan 10.000 … Sinds het huidige model in 2024 op de markt kwam, is de Passat er alleen nog als stationwagon.

Ook de grote, dure Touareg weet niet veel Nederlanders te verleiden (159 registraties). De ID.5 (102 registraties) is zelfs nog minder populair.

Eén Toyota Mirai verkocht

Skoda zal tevreden zijn met zijn derde plaats in de merken-topvijf en nóg tevredener dat de Elroq de bestverkochte auto van Nederland is geworden. Twee modellen delen niet in Skoda's feestvreugde: de Karoq (510 registraties) en de Scala (649). Opmerkelijk is dat de Karoq qua afmetingen overeenkomt met de populaire elektrische Elroq.

Bij Toyota, de nummer 4, is het eigenlijk alleen de elektrische bZ4X die achterblijft, met slechts 880 registraties. Misschien dat de ingrijpende facelift het model een opkikker gaat geven. Vooruit, en de Mirai op waterstof is geen hoogvlieger. Daarvan werd er in 2025 welgeteld eentje gekentekend.

Kleine Renaults scoren, grote minder

Renault (nummer 5 in de lijst) moet zich wellicht achter de oren krabben of het merk niet te veel modellen aanbiedt die in elkaars vaarwater zitten. Tegenover bestsellers als de Renault 5, de Clio, de Captur en de Scenic staan matig lopende modellen als de Arkana (399 registraties), Espace (800) en Rafale (411). Het aantal Renault-modellen in het C-segment is groot, ook de Megane en de Scenic vissen in deze vijver.

Top 5 geregistreerde merken (2025)

1. Kia (37.837 registraties, 9,8% marktaandeel)

2. Volkswagen (31.883 registraties, 8,2% marktaandeel)

3. Skoda (27.884 registraties, 7,2 % marktaandeel)

4. Toyota (27.806 registraties, 7,2% marktaandeel)

5. Renault (24.601 registraties, 6,3% marktaandeel)

Top 5 geregistreerde modellen (2025)

1. Skoda Elroq (11.960 registraties, 3,1% marktaandeel)

2. Kia EV3 (10.973 registraties, 2,8% marktaandeel)

3. Tesla Model Y (10.790 registraties, 2,8% marktaandeel)

4. Kia Picanto (8.858 registraties, 2,3% marktaandeel)

5. Toyota Aygo X (6.947 registraties, 1,8% marktaandeel)

