Zelfs in hét EV-paradijs wordt een elektrische auto straks duizenden euro's duurder

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Nergens is het aandeel elektrische auto's onder de nieuwverkopen zo hoog als in Noorwegen. Het is de vraag of dat zo blijft als de plannen van de Noorse regering doorgaan.

Hoe populair de elektrische auto in Noorwegen is, blijkt uit de verkoopcijfers. In september was 98,8 procent van alle nieuw verkochte personenauto's volledig elektrisch, en inmiddels rijden er ruim een miljoen elektrische auto's rond, goed voor ruim een derde van het Noorse wagenpark. Dat succes komt voor een groot deel door belastingvoordelen, maar die bouwt de regering nu af.

Btw-vrijstelling gehalveerd

Elektrische auto's waren in Noorwegen tot 2023 volledig vrijgesteld van btw. Sindsdien wordt een grens vastgesteld: over het deel van de prijs daarboven betaal je 25 procent btw. Maar die grens wordt steeds verder verlaagd. Hij lag eerst op 500.000 Noorse kronen (zo'n 46.700 euro) en sinds dit jaar op 300.000 kronen (bijna 28.000 euro). In de begroting voor 2027, die de regering op 7 oktober presenteerde, stelt ze voor om die grens te halveren naar 150.000 kronen (bijna 14.000 euro).

Zoveel duurder wordt het

Maar hoeveel scheelt dat nu precies? Neem een elektrische auto van 400.000 kronen (ruim 37.000 euro). Nu betaal je alleen btw over de 100.000 kronen boven de grens, dat is 25.000 kronen (zo'n 2300 euro). Volgend jaar betaal je btw over de 250.000 kronen boven de nieuwe grens, dat is 62.500 kronen (zo'n 5800 euro). Die auto wordt dus 37.500 kronen (bijna 3500 euro) duurder, en dat geldt voor elke elektrische auto vanaf 300.000 kronen (bijna 28.000 euro). Goedkopere modellen stijgen minder hard, al hangt de uiteindelijke prijs ook af van kortingen van fabrikanten en dealers. Bepalend is de datum van registratie, niet die van de bestelling.

In 2028 volgt de volgende stap

Daar blijft het waarschijnlijk niet bij. De regering wilde de btw-vrijstelling eigenlijk al in 2027 helemaal schrappen, maar spreidde die stap na onderhandelingen met andere partijen over twee jaar. In 2028 moet de vrijstelling volledig verdwijnen, waardoor een auto van 500.000 kronen (zo'n 46.700 euro) dan 75.000 kronen (bijna 7000 euro) meer btw kost dan nu. Het Noorse parlement stemt in december nog over de begroting.