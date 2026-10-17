Heb je een van deze telefoons, dan werkt Android Auto straks niet meer in je auto

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Heb je een van deze telefoons, dan werkt Android Auto in je auto straks niet meer

Zweer je bij Android Auto en is je telefoon al een paar jaar oud? Dan kan het zomaar zijn dat de app binnenkort niet meer opstart in je auto. 

Het gaat om telefoons die nog op Android 10 draaien, de versie van het besturingssysteem die in september 2019 uitkwam. Meerdere eigenaren van Android 10-toestellen krijgen een waarschuwing zodra ze hun telefoon met Android Auto verbinden: "Phone will no longer be supported. Android Auto will soon stop working on this phone." Oftewel: de telefoon wordt binnenkort niet meer ondersteund.

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Heb je een van deze telefoons, dan werkt Android Auto in je auto straks niet meer
Heb je een van deze telefoons, dan werkt Android Auto in je auto straks niet meer
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Het slechte nieuws komt onder meer van mensen met een Samsung Galaxy S9 of Galaxy Note 9, die allebei in 2018 verschenen. Ze zijn niet de enige: ook toestellen als de Galaxy S9+, de OnePlus 5 en 5T, de allereerste Google Pixel en Pixel XL en de Huawei P30-serie zijn niet verder te updaten dan Android 10. Volgens cijfers van Google draaide eind 2025 nog ongeveer 8 procent van alle Android-telefoons op deze versie. 

Voor draadloos Android Auto heb je al langer minimaal Android 11 nodig. Wie zijn telefoon met een kabel aansluit, kon tot nu toe nog prima met Android 9 of 10 uit de voeten. De waarschuwing verschijnt nu echter juist bij die bekabelde verbinding.

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Niet de eerste keer

Google schroeft de software-eisen voor Android Auto wel vaker op. In 2022 werd Android 8 de ondergrens, waardoor telefoons met Android 7 of ouder afvielen. In 2024 kondigde Google aan dat de grens omhoog zou gaan naar Android 9, en eind 2025 werd dat ook echt doorgevoerd. Gaat de ondergrens nu naar Android 11, dan vallen telefoons met Android 9 dus ook meteen af.

Wanneer dat precies gebeurt, heeft Google nog niet gezegd. Gebruik je Android Auto dagelijks met een telefoon die niet verder komt dan Android 9 of 10, dan is het dus slim om alvast om je heen te kijken naar een nieuwer toestel, met minimaal Android 11. Anders moet je het straks in de auto ineens zonder je vertrouwde navigatie- en muziekapps op het grote scherm doen.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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