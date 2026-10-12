Deze 4 handigheidjes van de Fiat Multiplay maken Skoda stikjaloers

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Met een paraplu in de deur en een ijskrabber achter de tankklep, is Skoda uitgegroeid tot de koning van de slimme handigheidjes in auto’s. Vandaag komt Fiat de kroon opeisen …

Fiat wil zich meer focussen op het bouwen van ruime en praktische gezinsauto’s. De Fiat Multiplay laat zien wat we kunnen verwachten.

Met een lengte van 4,45 meter heeft de Multiplay het formaat van een Kia Niro. Maar waar de Niro slechts een cross-over is, is de Multiplay drie auto’s in één. Hij biedt de ruimte van een MPV, het karakter van een SUV en de functionaliteit van een pick-up.

1. Drie auto’s in één

Dat de Multiplay zo’n alleskunner is, heeft-ie te danken aan de zogeheten Metamorfosi-architectuur van de C-stijlen. Met een paar simpele handelingen verander je de auto van een 7-persoons MPV met een dicht dak, in een vier persoons pick-up met een open laadbak.

Het metamorfose-idee doet ons denken aan de Skoda Felicia Fun: een kleine pick-up die je met een uitklapbare achterbank in de laadbak kon veranderen van een twee- in een vierzitter. Maar Fiat gaat veel verder.

2. Iedereen zit ruim

Fiat spreekt zelf van een 6+1-zitter, als trotse verwijzing naar de 3,5 meter korte 600 Multipla met zes zitplaatsen uit de jaren 50. En naar de ‘moderne’ Multipla uit 1998 met plek voor zes personen, verdeeld over twee banken.

De Multiplay heeft in MPV-gedaante één stoel extra. Die maakt deel uit van de derde zitrij, is groot genoeg voor een volwassene en bevindt zich naast twee kinderstoeltjes. Fiat is helemaal klaar met krappe derde zitrijen en veranderde het achterste deel van de cabine is een soort kinderhoek voor twee bengels en een ouder. Het enige wat ontbreekt, is een ballenbak.

3. Geen loungestoel maar een zonnestoel

We kennen voorstoelen die veranderen in loungestoelen, maar Fiat gaat een stap verder. Als de auto stilstaat, kun je de bijrijdersstoel veranderen in een zonnestoel. Je zit achterstevoren op een soort chaise longue, met het dashboard als rugleuning. De zon valt op je bolletje door het glazen dak.

4. Stoel voor je huisdier

Behalve een zonnestoel, heeft de Multiplay ook een zitplaats speciaal voor huisdieren. Fiat noemt dit de ‘Petsenger seat’; een leuk woordgrapje dat we in het Nederlands niet 1-op-1 kunnen overnemen. We bedenken een alternatief: een woord dat bijrijdersstoel en huisdier combineert … Een bijpootersstoel? Een blaffagiersstoel? Die laatste is het grappigst en op de persfoto staat een hond, dus dat wordt ‘m.

De blaffagiersstoel heeft verwijderbare kussens die volgens Fiat ook als halsband kunnen dienen. In de deur zit een voederbak.

Vind je watermeloen lekker?

Als je de groene buitenkant ziet, leg je de link misschien niet meteen. Maar de groene kleur is afgekeken van een watermeloen en het interieur ook. Dat is rood en roze van kleur, net de binnenkant van een watermeloen. Het idee is geinig en de kleuren zijn lekker vrolijk, maar het is wel veel eer voor de watermeloen. Iedereen weet dat de appel 's werelds beste vrucht is.

Tot slot: slecht nieuws

We sluiten af met treurig nieuws: de Fiat Multiplay is een studiemodel voor ideeën en is niet een voorproefje voor een automodel dat binnenkort in productie gaat. Dus onze hoop is dat bovenstaande vondsten hun weg vinden naar andere gezinsauto's waar Fiat op dit moment aan werkt.