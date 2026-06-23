Nieuwe 7-zits Skoda Peaq heeft grootste kofferbak én grootste bereik ooit

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Al in 2022 toonde Skoda de conceptversie van zijn nieuwe elektrische topmodel als Vision 7S. Bijna vier jaar later zijn we bij de wereldpremière van de productieversie: de Skoda Peaq. Met zijn ruimte en actieradius gaat de Peaq verder dan alle andere elektrische Skoda's.

Opmerkelijk: in Nederland is de grootste SUV van het Tsjechische merk, de Skoda Kodiaq, het bestverkochte model. De 4,78 meter lange gezinsauto is in Nederland leverbaar als mild hybrid en als PHEV. In de verkoopstatistieken bezet-ie de zevende plaats, één plekje boven de compacte, volledig elektrische Skoda Elroq.

Skoda Peaq vs. Kodiaq: prijs wordt cruciaal

Of de Kodiaq zijn toppositie ook weet vast te houden als de Peaq er straks is, valt nog te bezien. De Peaq is met een lengte van ruim 4,80 meter nog iets langer dan de Kodiaq en komt tegen meerprijs ook met een derde zitrij.

Hoe de Peaq het gaat doen ten opzichte van de Kodiaq, zal deels afhangen van de prijs. De 204 pk sterke Kodiaq PHEV is er vanaf 44.990 euro, voor de mild hybride 1.5 TSI MHEV (150 pk) vraagt de Skoda-dealer minimaal 51.490 euro.

Accu en actieradius Skoda Peaq

Om te beginnen levert Skoda de Peaq met twee accupakketten. Daarvan heeft de topversie de grootste capaciteit ooit in een Skoda geleverd: 91 kWh. Daarmee moet een WLTP-bereik tot 646 kilometer mogelijk zijn.

Wie niet elke dag van Utrecht naar Parijs rijdt, kun je opteren voor de Skoda Peaq 60. Die heeft een batterij van 63 kWh, goed voor een actieradius van maximaal 453 kilometer. Voor zo'n grote auto met een relatief bescheiden accupakket niet verkeerd. Dat is deels te danken aan de keurige Cw-waarde van 0,249.

Deze motoren krijgt de Peaq

Skoda gaat de Peaq met drie verschillende aandrijflijnen aanbieden, maar de krachtigste versie met vierwielaandrijving gaat voorlopig aan Nederland voorbij. De instapper heeft een vermogen van 204 pk, terwijl de krachtigste versie hier 286 pk aan boord heeft.

Enorme bagageruimte

Skoda heeft een naam hoog te houden als het om ruimte gaat, en daar komt met de Peaq zeker geen einde aan. Sterker nog, de Peaq wordt de Skoda met het grootste laadvolume ooit. In de vijfpersoons bezetting kun je 935 liter aan spullen meenemen. Wie met zeven inzittenden op pad gaar, beschikt nog altijd over een laadruimte van rond de 300 liter.

Hoeveel liter er meegaat als je zowel de derde als tweede zitrij plat gooit, laat Skoda nog even in het midden. Maar afgaand op de cijfers van de Kodiaq, rekenen we op minimaal 2200 liter.

Extra brede frunk

Een leuk simply clever-handigheidje daarbij, is dat je de afdekking van de bagageruimte in de frunk kunt opbergen. Die is slechts 37 liter groot, maar wel heel breed; het rolgordijn moet er - samen met de laadkabel - gewoon in passen.

Hoe groot en ruim de Peaq ook is, behalve die extra brede frunk, komen we in de specificaties weinig typische Skoda-slimmigheden tegen. Bidirectioneel laden (V2L) bieden heel veel EV's, al blijft het handig dat je op de camping je luchtbedden door de auto kunt laen opblazen, en ook twee draadloze telefoonaders komen we veel vaker tegen.

Comfort en uitrusting

Grote SUV's koop je voor een comfortabele en relaxte rijervaring en de Skoda Peaq is daarop geen uitzondering. Wie tijdens een lange trip of een laadpauze graag een uiltje knapt, doet er verstandig aan om de Peaq met het optionele Relax-pakket te bestellen.

Dat voorziet in voorstoelen met een ventilatie- en massagefunctie, uitklapbare beensteunen, een premium geluidsinstallatie van Sonos en een geïntegreerde wellness-app.

Over laadpauzes gesproken; die behoren in Skoda's topmodel niet tot de kortste van de markt. In de versie met de grootste accu, ben je bijna een halfuur bezig om van 10 naar 80 procent state-of-charge te gaan. dat is tegenwoordig geen topwaarde meer. One pedal driving is standaard en tegen meerprijs kun je een Skoda-primeur als een elektrochromatisch te verduisteren panoramadak bestellen.

Nieuw infotainment

Behalve de zee aan ruimte valt in het interieur in de eerste plaats het staande infotainmentscherm (13,6 inch) op. Dat zagen we in nog geen enkele andere auto van de Volkswagen-groep. Wel bij Volvo's en Renaults, maar die stappen er bij hun nieuwste modellen juist weer vanaf.

Bij de Peaq herbergt het scherm een nieuw infoitainmentsysteem op Google-basis, wat in elk geval veel goeds belooft voor de bedieningsvriendelijkheid. Los van het scherm vinden we op de tunnelconsole de temperatuurregelknoppen voor de klimaatregeling.

Bij deze primeur hebben we onze vraagtekens

Bij een andere, standaard geleverde primeur, zetten we onze vraagtekens: de volledig verzonken portiergrepen. De meeste gebruikers vinden ze niet handig en China overweegt om ze te gaan verbieden omdat ze na een crash onveilig zouden zijn omdat hulpverleners de deuren er niet mee open krijgen.

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Gelukkig levert Skoda de Peaq met een hele rits aan systemen om aanrijdingen te voorkomen. We noemen led-matrixkoplampen en Travel Assist 3.0,met onder meer adaptieve cruisecontrol, actieve lane assist, dodehoekdetectie, hulp bij het wisselen van rijstrook aen een snelheidsregeling die rekening houdt met onder meer bochten en rotondes.

Skoda Superb is langer

De Skoda Peaq mag dan het nieuwe topmodel van het Tsjechische merk zijn, hij is minder lang dan de Skoda Superb (4,90 m). Maar als je de auto zo ziet staan, zou je dat niet zeggen. De lange wielbasis en de korte overhangen geven de auto een gestrekt profiel, dat nog eens geaccentueerd wordt door de lange raampartijen en de brede achterste ruitstijlen.

Aan de neus herkennen we het Modern Solid-design van onder meer de Elroq en de Epiq. Met de laatste heeft de Peaq ook de smalle achterlichten gemeen.

Prijs Skoda Peaq

Zoals gezegd zijn de prijzen van de Skoda Peaq nog niet bekendgemaakt, maar ons is beloofd dat ze zeer binnenkort volgen. Overigens is de auto standaard een vijfzitter, voor de derde zitrij hanteert Skoda een meerprijs. Hoe ruim je daar zit, lees en zie je hier binnenkort. Houd onze site daarom nauwlettend in de gaten!