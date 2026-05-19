Nieuwe Škoda Epiq is lekker ruim, maar ook een stuk duurder dan verwacht

Ronald Janus
Door Ronald Janus
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht

De nieuwe Škoda Epiq koop je vanaf € 26.990. Daarmee is het Škoda niet gelukt om de prijs van de compacte elektrische SUV met 436 kilometer actieradius rond de verwachte 25.000 euro te houden.

Škoda breidt zijn elektrische modellenreeks verder uit met de nieuwe Škoda Epiq. De compacte SUV wordt het nieuwe instapmodel binnen het EV-gamma van het merk en is vanaf medio september leverbaar in Nederland. De vanafprijs bedraagt € 26.990.

Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht

De Epiq is de eerste Škoda op het nieuwe MEB+ platform van de Volkswagen Groep en tevens het eerste volledig elektrische model van het merk met voorwielaandrijving. Volgens Škoda zorgt het nieuwe platform voor een lager gewicht, meer efficiëntie en extra interieurruimte.

Tip
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer

De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 49.990.

Ontdek 'm nu
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht

De Epiq combineert compacte buitenmaten met een opvallend ruim interieur en richt  zich daarmee op zowel stedelijke gebruikers als gezinnen die een praktische elektrische auto zoeken. De bagageruimte bedraagt 475 liter, waarmee de nieuwkomer zich volgens Škoda onderscheidt binnen zijn klasse.

Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht

Lees ook Review: deze nieuwe goedkoopste EV van Skoda wordt een klapper Review goedkoopste elektrische Skoda: succes verzekerd?

Nieuwe designtaal

De Epiq markeert ook de introductie van Škoda’s nieuwe ‘Modern Solid’-designtaal. Opvallende elementen zijn de hoogglanszwarte Tech-Deck Face en de nieuwe T-vormige lichtsignatuur, die later ook op andere SUV-modellen van het merk verschijnt. In het interieur kiest Škoda voor een minimalistische opzet met duurzame materialen en een centraal 13-inch infotainmentscherm. Het systeem draait op Android-software en ondersteunt online diensten en bediening via de MyŠkoda-app.

Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht

Tot 436 kilometer rijbereik

De Škoda Epiq wordt leverbaar met twee accupakketten: 38,5 kWh en 55 kWh. Klanten kunnen kiezen uit drie vermogensvarianten van 85 kW, 99 kW en 155 kW. Afhankelijk van de uitvoering bedraagt de maximale WLTP-actieradius 436 kilometer. Laden kan thuis of openbaar met maximaal 11 kW AC. Snelladen gebeurt met vermogens tot 105 kW, waarmee de krachtigste versie in 24 minuten van 10 naar 80 procent acculading kan worden gebracht. Daarnaast beschikt de Epiq over een instelbare regeneratieve remfunctie en een B-stand voor one-pedal driving.

Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht

Veiligheidssystemen standaard

Škoda levert de Epiq standaard met diverse assistentiesystemen, waaronder Front Assist, Side Assist, Lane Assist en verkeersbordherkenning. Ook zeven airbags, inclusief een middenairbag tussen de voorstoelen, zijn standaard aanwezig. Optioneel levert Škoda systemen als Travel Assist 3.0, bedoeld voor extra ondersteuning tijdens lange ritten en druk verkeer.

Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht

Belangrijke rol in elektrisch offensief

Met de komst van de Epiq versterkt Škoda zijn elektrische offensief. Het model komt onder de bestaande Škoda Elroq en Škoda Enyaq te staan. Later volgt ook nog de grotere elektrische SUV met de naam Peaq. Škoda maakt later dit jaar de volledige line-up, uitrustingsniveaus en technische specificaties van de Epiq bekend.

Tip
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer

De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 49.990.

Ontdek 'm nu
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht
Ronald Janus
Door Ronald Janus

Heeft ongezond veel kennis van klassieke Land Rovers. Reed voorheen Alfa Romeo, MG, Jaguar en Saab, maar ontkent morbide voorkeur voor dode of stervende automerken. Keert steeds terug naar Volvo, want daar groeide hij mee op. Die XC90 Excellence met vier stoelen, separatiewand en champagnebar achterin komt er dan ook zeker nog. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Grote klasse!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact