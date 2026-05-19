Nieuwe Škoda Epiq stuk duurder dan verwacht

Nieuws

De nieuwe Škoda Epiq koop je vanaf € 26.990. Daarmee is het Škoda niet gelukt om de prijs van de compacte elektrische SUV met 436 kilometer actieradius rond de verwachte 25.000 euro te houden.

Škoda breidt zijn elektrische modellenreeks verder uit met de nieuwe Škoda Epiq. De compacte SUV wordt het nieuwe instapmodel binnen het EV-gamma van het merk en is vanaf medio september leverbaar in Nederland. De vanafprijs bedraagt € 26.990.

De Epiq is de eerste Škoda op het nieuwe MEB+ platform van de Volkswagen Groep en tevens het eerste volledig elektrische model van het merk met voorwielaandrijving. Volgens Škoda zorgt het nieuwe platform voor een lager gewicht, meer efficiëntie en extra interieurruimte.

De Epiq combineert compacte buitenmaten met een opvallend ruim interieur en richt zich daarmee op zowel stedelijke gebruikers als gezinnen die een praktische elektrische auto zoeken. De bagageruimte bedraagt 475 liter, waarmee de nieuwkomer zich volgens Škoda onderscheidt binnen zijn klasse.

Nieuwe designtaal

De Epiq markeert ook de introductie van Škoda’s nieuwe ‘Modern Solid’-designtaal. Opvallende elementen zijn de hoogglanszwarte Tech-Deck Face en de nieuwe T-vormige lichtsignatuur, die later ook op andere SUV-modellen van het merk verschijnt. In het interieur kiest Škoda voor een minimalistische opzet met duurzame materialen en een centraal 13-inch infotainmentscherm. Het systeem draait op Android-software en ondersteunt online diensten en bediening via de MyŠkoda-app.

Tot 436 kilometer rijbereik

De Škoda Epiq wordt leverbaar met twee accupakketten: 38,5 kWh en 55 kWh. Klanten kunnen kiezen uit drie vermogensvarianten van 85 kW, 99 kW en 155 kW. Afhankelijk van de uitvoering bedraagt de maximale WLTP-actieradius 436 kilometer. Laden kan thuis of openbaar met maximaal 11 kW AC. Snelladen gebeurt met vermogens tot 105 kW, waarmee de krachtigste versie in 24 minuten van 10 naar 80 procent acculading kan worden gebracht. Daarnaast beschikt de Epiq over een instelbare regeneratieve remfunctie en een B-stand voor one-pedal driving.

Veiligheidssystemen standaard

Škoda levert de Epiq standaard met diverse assistentiesystemen, waaronder Front Assist, Side Assist, Lane Assist en verkeersbordherkenning. Ook zeven airbags, inclusief een middenairbag tussen de voorstoelen, zijn standaard aanwezig. Optioneel levert Škoda systemen als Travel Assist 3.0, bedoeld voor extra ondersteuning tijdens lange ritten en druk verkeer.

Belangrijke rol in elektrisch offensief

Met de komst van de Epiq versterkt Škoda zijn elektrische offensief. Het model komt onder de bestaande Škoda Elroq en Škoda Enyaq te staan. Later volgt ook nog de grotere elektrische SUV met de naam Peaq. Škoda maakt later dit jaar de volledige line-up, uitrustingsniveaus en technische specificaties van de Epiq bekend.