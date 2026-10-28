TEST loodzware Volkswagen ID.7 maakt op dit verrassende punt gehakt van Tesla Model 3

Tests

De Nederlandse leaserijder is dol op de Tesla Model 3. De ruimere én duurdere Volkswagen ID.7 doet zijn best klanten bij Tesla weg te lokken, maar de verkoopcijfers blijven ver achter. Op één testonderdeel is presteert de Duitser echter duidelijk beter.

Over de eerste negen maanden van dit jaar wist Tesla in Nederland ruim 3800 nieuwe Models 3 te slijten. Na een stroeve start doet de Volkswagen ID.7 het nu niet onaardig. Toch is de grote Duitser met 1900 verkopen maar half zo succesvol als zijn Amerikaanse concurrent. Dat heeft ongetwijfeld ook met het prijsverschil te maken.

ID.7 duurder, maar ook ruimer

De Model 3 is er al vanaf 36.990 euro, terwijl je voor een ID.7 minstens 43.990 euro moet neertellen. Oké, dan krijg je meer binnenruimte en een praktische vijfde deur op de koop toe. Maar ook 79 pk minder en een bijna 100 kilometer kleinere actieradius.

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Met groter bereik loopt prijsverschil op

Wij testten de Tesla Model 3 Premium, met een vanafprijs van 45.990 euro, tegen de Volkswagen ID.7 Limited Edition Plus 86 kWh, waarvan de basisprijs 56.990 euro bedraagt. Daarmee loopt het prijsverschil op tot 11.000 euro, maar fietst de Volkswagen het actieradiusgat bijna dichtgefietst. Volgens de WLTP-norm komt de Model 3 liefst 750 kilometer ver, tegen 703 kilometer voor de 400 (!) kilo zwaardere ID.7.

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Gezien het grote verschil in gewicht, verwacht je dat de Amerikaan meer rijplezier biedt en ook dat-ie ons testcircuit veel sneller afraffelt dan de bijna 5 meter lange Duitser. Dat blijkt niet het geval.

Tesla rijdt goed, Volkswagen beter

De Tesla-besturing werkt aangenaam direct, en door de diep naar beneden doorgetrokken voorruit heb je ­perfect overzicht op de weg voor je. Het onderstel van de Model 3 heeft een stevige afstemming. Met 320 pk op de achterwielen kan het speelkwartier beginnen. Maar daar steekt de elektronica algauw een stokje voor. En dat is voor het gros der Tesla-kopers misschien maar goed ook.

De ID.7 is groot en zwaar, maar dat weet de auto op ons testcircuit heel aardig te ­verbloemen. Er zit een aangename feedback in de besturing, en wanneer je het ESP op ‘Sport’ zet, laat de achterkant zich op vermogen eenvoudig een stap opzijzetten.

Wanneer we de knop van de stopwatches indrukken, blijkt de Volkswagen het testcircuit zowaar twee tienden van een seconde sneller te hebben afgelegd dan de Tesla. En ook op de slalom is de ID.7 een fractie sneller.

Groot verschil in remweg

Maar op één punt doet de Model 3 het écht duidelijk slechter dan de ID.7: de remmentest. Vanaf 100 km/h met koude remmen heeft de Volkswagen slechts 35,6 meter nodig om volledig tot stilstand te komen, de Tesla heeft 2,5 meter meer nodig. Met warme remmen bedraagt het verschil zelfs meer dan drie meter (34,4 vs. 37,7 m) in het nadeel van de Amerikaan.

Hierdoor heeft de Volkswagen de zege op het onderdeel rijeigenschappen voor het grijpen. Zeker gezien het veel hogere gewicht, is dat toch wel een verrassing.

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