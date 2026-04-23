Europese autoverkopen: deze EV ging van 42e plek in januari naar nummer 1 in maart

In januari was de Tesla Model Y niet eens te vinden in de top 40 van best verkochte auto's in Europa. Twee maanden later staat hij op de eerste plek, met meer registraties dan welke andere auto ook.

Na een bescheiden 42e plek in januari en een 14e positie in februari, schoot de Model Y in maart naar de koppositie. Met 33.723 registraties, een stijging van 117 procent ten opzichte van maart 2025, liet de Tesla in Europa alle concurrenten achter zich.

Ook nummer 2 verrast

De Nissan Qashqai eindigde als tweede met 27.832 verkopen, wat opvallend is. Nissan heeft het de afgelopen periode zwaar, met aanhoudend negatief nieuws in de media. In Nederland valt de populariteit bovendien tegen, met slechts 425 verkopen in maart en 711 over het hele eerste kwartaal. Die tweede plek in Europa is dus een verrassende opkikker die het merk goed kan gebruiken. De Renault Clio completeerde de top drie met 24.294 verkopen.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

De Europese top 5 in maart en Q1

Positie Maart 2026 Q1 2026 1 Tesla Model Y (33.723) Renault Clio (55.763) 2 Nissan Qashqai (27.832) Tesla Model Y (51.468) 3 Renault Clio (24.294) VW Golf (50.782) 4 Dacia Sandero (22.788) Nissan Qashqai (49.748) 5 VW Golf (22.110) VW T-Roc (49.291)

Drie jaar geleden ook al kampioen

Het is niet de eerste keer dat de Model Y Europa verovert. Drie jaar geleden was de elektrische SUV de bestverkochte auto van het continent. Daarna liep het terug, en zelfs een facelift begin 2025 bracht geen herstel. Nu lijkt de combinatie van een goedkopere instapversie en een nieuwe variant voor zeven personen het tij te hebben gekeerd.

Ook de Tesla Model 3 deed het goed in maart: de sedan klom naar de elfde plek met 18.880 verkopen, een stijging van 55 procent. Voor Tesla, dat januari nog moeilijk doorstond, is dat een duidelijk teken dat het merk de weg omhoog weer heeft ingezet.

Renault Clio wint het kwartaal

Kijk je naar de Europese verkoopcijfers van het eerste kwartaal, dan zie je dat de Renault Clio met 55.763 registraties de koploper was. De Model Y eindigde als tweede met 51.468 stuks, gevolgd door de Volkswagen Golf. De sterke opmars van de Model Y in maart hielp zijn positie enorm, maar de consistentie van de Clio over alle drie de maanden maakte het verschil in de strijd om de koppositie.

Andere modellen die in positieve zin opvielen zijn de Skoda Elroq, de Citroën C3 Aircross, de Jaecoo 7, de Fiat Grande Panda en de Dacia Bigster, die allemaal terreinwinst boekten.