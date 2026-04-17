Review: is de goedkoopste Tesla ooit té uitgekleed?

We horen al jaren wilde verhalen over een mogelijke Tesla Model 2, maar voorlopig is de nieuwe instapversie van de Tesla Model 3 de goedkoopste Tesla ooit. Merk je dat je met de basisuitvoering onderweg bent?



Wat valt op aan de Tesla Model 3 Achterwielaandrijving?

Tesla Model 3 Achterwielaandrijving, dat is een hele mond vol. Die naam moeten we sowieso even duiden, want Tesla heeft de afgelopen periode zo gegoocheld met de modelnamen, dat we ons kunnen voorstellen dat je de kluts kwijt bent.

Toen we begin dit jaar aan Tesla vroegen of we met de nieuwe instapper van de Model 3 mochten rijden, heette deze nog de Model 3 Standard. Nu de auto enkele maanden later daadwerkelijk in Nederland is, heet-ie opeens Model 3 Achterwielaandrijving. Verwar 'm niet met de Model 3 RWD die eerder gevoerd werd, het gaat hier echt om een ander model.

Voor dit model heeft Tesla een aantal besparingen doorgevoerd. We leggen 'm naast zijn duurdere variant:

Er is dus een hoop geschrapt. Het resultaat? Een Model 3 vanaf 36.990 euro. Dat maakt ’m tot de goedkoopste Tesla ooit. Maar merk je dat ook als je achter het stuur kruipt? Het korte antwoord? Ja en nee.

Wat is goed aan de Tesla Model 3 Achterwielaandrijving?

Als je een luxere Tesla gewend bent, zul je vast weleens misgrijpen, maar als je rationeel kijkt naar wat je krijgt voor wat je betaalt, kun je er eigenlijk niet over klagen.

Dat de sfeerverlichting en het touchscreen achterin ontbreken, daar liggen we niet wakker van. De wieldoppen (foto midden) zijn zeker onze smaak niet, maar als ze de actieradius ten goede komen, zul je ons niet horen. De schokdempers zijn niet frequentie-afhankelijk en dus wat eenvoudiger van opzet, maar we zijn alsnog dik tevreden met het veercomfort. En de met stoffen bekleding van het meubilair (foto rechts) vinden we juist prettiger dan de ‘vegan lederen’ variant.

Anders dan bij de nieuwe instapper van de Tesla Model Y: het panoramadak is 'gewoon' gebleven. Dat geeft het interieur toch een premium uitstraling.

In het allerbelangrijkste, namelijk het rijden, blinkt de Tesla Model 3 nog steeds uit. In dit segment vind je niet snel een beter rijdende EV. Het stuurgevoel is precies en direct, de vering is sportief maar nog altijd comfortabel, en het vermogen is meer dan genoeg. Serieus, waarom zou je meer dan 283 pk nodig hebben? De acceleratie van de instapper van de Model 3 is meer dan adequaat: in 6,2 seconden zit je vanuit stilstand al op 100 km/h.

Maar het meest onder de indruk zijn we van de efficiëntie. In de eerste rit van Amsterdam naar Nijmegen zijn we totaal niet aan het ‘hypermilen’, maar scoren we toch een werkelijk keurig verbruik van 11,7 kWh/100 kilometer. Dat is ongekend efficiënt, zeker als je kijkt naar het formaat en het gewicht van de Model 3.

Uiteindelijk komen we na een week rijden uit op een verbruik van 12,7 kWh/100 km. Erg netjes. Toegegeven, de temperatuur schommelde de hele week tussen een gunstige 10 en 20 graden, maar ook onder dergelijke omstandigheden zijn er maar weinig auto's die zo'n laag gemiddelde halen.

Wat kan beter aan de Tesla Model 3 Achterwielaandrijving?

Ik wil deze vraag in twee secties verdelen: de minder sterke kanten aan de Tesla Model 3 in het algemeen, en die van de nieuwe instapper specifiek. Om bij de laatste te beginnen: een van de besparingen is dat de knoppen van de stoelverstelling ook naar het scherm zijn gegaan. Samen met basale functies die je al in het scherm terugvond, zoals het openen van het dashboardkastje en het verstellen van de buitenspiegels …

Sommige functies zouden gewoon altijd een knop moeten hebben, hoe minimalistisch je het interieur ook ontwerpt. Het zou minder pijn doen als de stoelverstelling bij mijn bestuurdersprofiel werd opgeslagen, maar om de een of andere reden gebeurde dat niet. Ik moest de stoel dus bij elke keer instappen opnieuw instellen. Erg hinderlijk.

Als klap op de vuurpijl is er ook geen rijhendel aanwezig. Dat geldt overigens voor alle Tesla’s, maar dat maakt het niet minder irritant. Je rijmodus kiezen in het scherm is gewoon niet effectief. Wat wél effectief is, en gelukkig weer in ere is hersteld, is de richtingaanwijzerstengel. Eerder werd de Model 3 nog geleverd met knoppen op het stuur om je richting aan te geven. We zijn blij dat Tesla zijn fout heeft ingezien, of in elk geval heeft geluisterd naar alle feedback (lees: geklaag) van klanten en journalisten.

Achterin zijn het touchscreen en de achterbankverwarming verdwenen, maar dat is zeker niet het grootste probleem voor de achterpassagiers. Dat is namelijk de zitpositie. Je zit met je benen opgetrokken in een soort liggende houding. Je bovenbenen worden niet of nauwelijks ondersteund, waardoor je nooit echt relaxed zit. Dit is te wijten aan de batterij in de vloer.

En dan nog het meest bezwaarlijke dat we in de testweek hebben gesignaleerd: het welbekende ‘phantom braking’. Wanneer de adaptieve cruisecontrol is ingeschakeld, ziet het systeem soms dingen die er helemaal niet zijn. De auto reageert hierop door af te remmen, ook op plekken waar dat helemaal niet hoeft en kán. Het levert soms gevaarlijke situaties op, en dat is eigenlijk onacceptabel.

Wat is de prijs van de Tesla Model 3 Achterwielaandrijving?

De Tesla Model 3 Achterwielaandrijving is te bestellen vanaf 36.990 euro. Zoals je gewend bent van Tesla, is de optielijst zeer beperkt. Een trekhaak kost je 1350 euro, zwarte of donkergrijze lak 1300 euro. Een andere kleur is dus niet mogelijk (de standaardkleur is wit). Tot slot kun je ook het zojuist door de RDW goedgekeurde Full Self-Driving (Supervised) aanvinken. Dat kost je 7500 euro, of 99 euro per maand in abonnementsvorm.

Wat vind ikzelf van de Tesla Model 3 Achterwielaandrijving?

Tesla heeft zijn Model 3 uitgekleed om de prijs zo laag mogelijk te krijgen. Maar van de meeste besparingen zal ik niet wakker liggen. Behalve dan dat er nóg een functie die eigenlijk gewoon een knop zou moeten hebben, naar het scherm is verplaatst: de stoelverstelling.

Maar goed, als je gaat rijden, besef je dat alle punten die de Model 3 zo ijzersterk maken overeind zijn gebleven. Je vindt in deze prijsklasse niet snel een auto die fijner rijdt en daarbovenop is de auto super efficiënt. Vooral ten opzichte van zijn formaat.

En dat maakt de Model 3 tot een ontzettend fijne EV voor dagelijks gebruik. Oók deze instapper voldoet gewoon aan die belofte.