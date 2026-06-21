TEST: Dit is de goedkoopste Tesla ooit, maar hoeveel lever je nou echt in?

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Al jaren belooft Tesla dat de Model 2 op de markt komt, maar voorlopig is de nieuwe instapversie van de Model 3 de goedkoopste Tesla ooit. Hoe merk je dat je met de basisuitvoering onderweg bent?

Tesla Model 3 Achterwielaandrijving, dat is een hele mond vol. Die naam moeten we sowieso even duiden, want Tesla heeft de afgelopen periode flink gegoocheld met de modelnamen. Eerst heette de nieuwe instapper van de Model 3 nog Standard. Nu de auto daadwerkelijk in Nederland is, heet-ie opeens Model 3 Achterwielaandrijving. Verwar 'm niet met de Model 3 RWD die eerder geleverd werd, het gaat hier echt om een ander model.

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Tesla heeft een aantal besparingen doorgevoerd. Zie bovenstaande tabel. Het aantal luidsprekers is teruggeschroefd van 15 naar 7, de lichtmetalen wielen zijn gesneuveld, evenals de achterbankverwarming en het touchscreen voor de achterste passagiers. De stoelverstelling gaat in de instapper via het scherm, de stuurverstelling moet nu juist handmatig. Ook is er geen stoelventilatie of sfeerverlichting en zijn de stoelen deels bekleed met stof. En je kunt de auto alleen bestellen in wit, zwart of grijs. Er is dus een hoop geschrapt, maar het resultaat is een Model 3 vanaf 36.990 euro. Dat maakt ’m tot de goedkoopste Tesla ooit. Maar merk je dat ook als je achter het stuur kruipt?

Belangrijkste voordelen blijven

Als je rationeel naar de prijs van 36.990 euro kijkt, kun je eigenlijk niet klagen over wat je niet krijgt. Dat de sfeerverlichting en het touchscreen achterin ontbreken, daar liggen we niet wakker van. De wieldoppen (foto links) zijn onze smaak niet, maar zorgen wel voor een iets grotere actieradius. De schokdempers zijn wat eenvoudiger van opzet, maar we zijn alsnog dik tevreden met het veercomfort. En de stoffen bekleding van het meubilair is juist prettiger dan de ‘vegan lederen’ variant. Anders dan bij de nieuwe instapper van de Tesla Model Y, is het panoramadak 'gewoon' gebleven.

In het allerbelangrijkste, namelijk het rijden, blinkt de Tesla Model 3 nog steeds uit. In dit segment vind je niet snel een beter rijdende EV. De besturing is direct en de afstemming van het onderstel aan de sportieve kant, maar met genoeg comfortreserves. En waarom zou je meer dan 283 pk nodig hebben?

De Model 3 maakt de meeste indruk met zijn zuinigheid. Tijdens een snelwegrit van Amsterdam naar Nijmegen scoren we een verbruik van 11,7 kWh/100 kilometer. Dat is ongekend, zeker als je kijkt naar het formaat en het gewicht van de Model 3. Uiteindelijk komen we na een week rijden uit op een verbruik van 12,7 kWh/100 km. Toegegeven, de temperatuur was ideaal voor een EV (tussen de 10 en 20 graden), maar ook dan zijn er maar weinig auto's die zo'n laag gemiddelde halen.

Alles in het scherm

Een besparing die wél irritant is, is dat de knoppen van de stoelverstelling naar het scherm zijn gegaan. Ook basale functies als het openen van het dashboardkastje en het verstellen van de buitenspiegels gaan - tot onze ergernis - via het scherm. Bovendien lukt het niet om het bestuurdersprofiel op te slaan, zodat we de stoel elke keer opnieuw moeten instellen. Gelukkig is de stengel voor de richtingaanwijzer weer terug. Eerder werd de Model 3 nog geleverd met knoppen op het stuur om richting aan te geven.

Een minpunt van alle versies van de Model 3, is de beroerde zitpositie achterin. Dat het touchscreen en de achterbankverwarming zijn verdwenen, is nog tot daaraan toe. Maar dat je benen opgetrokken zit in een soort liggende houding, is vervelender. Je bovenbenen worden niet of nauwelijks ondersteund, waardoor je nooit echt relaxed zit. Dit is te wijten aan de batterij in de vloer.

Wat ons echter het meest stoort, is het ‘phantom braking’. Wanneer de adaptieve cruisecontrol is ingeschakeld, ziet het systeem soms dingen die er helemaal niet zijn. De auto reageert hierop door af te remmen, ook op plekken waar dat helemaal niet hoeft en kán. Het levert soms gevaarlijke situaties op en dat is onacceptabel.

Tesla Model 3 prijs en opties

Zoals we gewend zijn van Tesla, is de optielijst zeer beperkt. Een trekhaak kost je 1350 euro, zwarte of donkergrijze lak 1300 euro. Een andere kleur is dus niet mogelijk (de standaardkleur is wit). Tot slot kun je ook het recent door de RDW goedgekeurde Full Self-Driving (Supervised) aanvinken. Dat kost je 7500 euro, of 99 euro per maand in abonnementsvorm.

Conclusie

Tesla heeft zijn Model 3 uitgekleed om de prijs zo laag mogelijk te krijgen. Van de meeste besparingen lig je niet wakker. Behalve dan dat er een functie naar het scherm is verplaatst die eigenlijk gewoon een knop moet hebben. Maar als je gaat rijden, merk je dat alles wat de Model 3 zo ijzersterk maakt overeind is gebleven. Je vindt in deze prijsklasse geen auto die fijner rijdt en zo zuinig is.