Eindelijk! De goedkope Tesla 'Model 2' komt eraan

Het is net als kaartjes op zak hebben voor een concert van Kanye West: komt hij wel of komt hij niet? Nadat Elon Musk het project voor een betaalbare Tesla vorig jaar officieel naar de prullenbak verwees, lijkt hij die 'Model 2' nu weer uit die prullenbak te vissen. Hij komt! Voor nu.

Made in China

Volgens ingewijden is Tesla achter de schermen druk bezig met de ontwikkeling van een gloednieuwe, compacte SUV die aanzienlijk goedkoper moet worden dan de Model 3. Die bronnen rondom het project melden aan persbureau Reuters dat de nieuwe Tesla een compacte SUV wordt met een lengte van ongeveer 4,28 meter. Ter vergelijking: dat is bijna een halve meter korter dan de Model Y (4,75 meter). Hiermee duikt Tesla midden in het drukbevochten segment van de Volvo EX30 en de binnenkort te lanceren Volkswagen ID. 3 Neo.

De belangrijkste details die naar buiten zijn gekomen

Productie: De eerste modellen moeten van de band rollen in de Gigafactory in Shanghai. Later zou de productie uitgebreid worden naar de VS en Europa (Berlijn).

Gewicht: Tesla mikt op een gewicht van circa 1,5 ton, wat vederlicht is voor een EV (de Model Y weegt zo'n 2 ton).

Techniek: Om de prijs te drukken, krijgt de auto een kleinere batterij, een kortere actieradius en enkel achterwielaandrijving.

Waarom nu wel?

De vraag is waarom Tesla nu plotseling weer heil ziet in een handgeschakelde (of liever: mensgestuurde) budgetauto. De reden lijkt simpel: de realiteit van de robotaxi. Hoewel Tesla's Cybercab inmiddels in productie gaat, is de wetgeving voor volledig autonoom rijden in veel markten – waaronder Europa – nog lang niet zo ver. Zonder een betaalbaar massamodel dreigt Tesla marktaandeel te verliezen aan de vloedgolf van goedkope Chinese elektrische auto's.

Het gat in het aanbod

In Nederland begint de goedkoopste Tesla (de Model 3) momenteel rond de €37.000. De nieuwe compacte SUV zou daar ruim onder moeten duiken, met een verwachte vanafprijs die in de buurt komt van de €30.000. Daarmee zou Tesla eindelijk weer het "Master Plan" uit 2006 oppakken: het bouwen van een elektrische auto voor de massa.

Disclaimer: de afbeeldingen bij dit artikel zijn AI-gegenereerde impressies van hoe een Tesla Model 2 eruit zou kunnen zien.