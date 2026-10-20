TEST tweedehands Volkswagen ID.3 vs. Hyundai Ioniq 5: verstandige tussendoortjes of beter laten staan?

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Zoek je een tweedehands elektrische auto, maar vind je een echte SUV te hoog en een gewone hatchback te krap? Dan zijn de Hyundai Ioniq 5 of de Volkswagen ID.3 prima alternatieven. Welk ‘tussendoortje’ is het verstandigst?

Ook al zitten de Hyundai Ioniq 5 en de Volkswagen ID.3 formeel niet in hetzelfde segment, op de occasionmarkt worden ze vaak met elkaar ­vergeleken. Logisch ook: beide modellen zijn inmiddels al een paar jaar onder ons en behoren tot de volumepioniers van de elektrische auto. Bovendien is een tweedehands ID.3 inmiddels voor zeer aantrekkelijke bedragen te vinden. Voor een gebruikte Ioniq 5 moet je iets meer neertellen.

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Hoe ze dagelijkse mobiliteit invullen, verschilt behoorlijk. De Ioniq 5 en ID.3 staan allebei op een speciaal voor elektrische auto’s ontwikkeld platform, maar pakken het verschillend aan als het gaat om formaat, ruimteconcept en techniek.

Volkswagen ID.3 is 'de ruimere Golf'

De Volkswagen ID.3 is 4,26 meter lang en blijft daarmee keurig binnen de grenzen van het klassieke C-segment. Dankzij de lange wielbasis en de vlakke vloer biedt hij voor zijn klasse bovengemiddeld veel binnenruimte, vooral achterin. Alleen de hoofdruimte is door de aflopende daklijn iets beperkter, al kunnen de meeste volwassenen er nog prima zitten.

De bagageruimte meet 385 liter en groeit met neergeklapte achterbank tot ongeveer 1270 liter. Daarmee zit de ID.3 boven het niveau van een Volkswagen Golf, maar een ruimtewonder is hij niet. Een aanhanger trekken zit er niet in en het laadvermogen in kilogrammen houdt evenmin over.

Ioniq 5 vanbinnen én vanbuiten groter

De Hyundai Ioniq 5 is met zijn lengte van 4,64 meter duidelijk groter dan de ID.3 en positioneert zich ergens tussen de compacte middenklasse en de middenklasse in. Zijn wielbasis van drie meter levert een riant ruimteaanbod op, zowel voor- als achterin. De vloer is volledig vlak, de middenconsole is verschuifbaar en de achterbank kan in lengterichting worden versteld.

De kofferbak is met 527 liter aanzienlijk groter dan die van de ID.3. Klap je de achterbank neer, dan groeit het volume zelfs tot maximaal 1587 liter. Onder de voorklep zit bovendien nog een frunk.

Snelle versies ID.3 en Ioniq 5 zijn zeldzaam

Ook bij de prestaties zijn de verschillen ­duidelijk. De Volkswagen ID.3 is er uitsluitend met achterwielaandrijving. Afhankelijk van de motorisering leveren de eerste bouw­jaren 150 of 204 pk, de sprint van 0 naar 100 km/h duurt afhankelijk van de versie tussen de 7 en 9 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 160 km/h.

Van juli 2025 tot mei dit jaar, leverde Volkswagen de ID.3 ook in de extra krachtige GTX-versie. Die combineerde een ­vermogen van 326 pk met een koppel van 526 Nm en sprintte in 5,7 seconden naar de 100. De topsnelheid lag op een autobahn-­waardige 200 km/h. De verkoopcijfers ­bleven zeer bescheiden en in het occasioncircuit zul je de ID.3 GTX dan ook nauwelijks tegenkomen.

Datzelfde geldt voor de nog veel heftiger N-variant van de Hyunndai Ioniq 5 met z’n 650 pk en 740 newtonmeter. Die is zo snel als een ­serieuze sportwagen (0-100 in 3,4 s, top 260 km/h) en biedt voor een EV ongelooflijk veel beleving, tot virtuele schakelmomenten en uitlaatploffen aan toe.

Ioniq 5 blijkt goede caravantrekker

Vanwege het hoge vermogen gaf Hyundai de Ioniq 5 N vierwielaandrijving, maar er zijn ook minder heftige uitvoeringen met twee elektro­motoren en aandrijving op de voor- en ­achteras. Ze zijn goed voor ruim 300 pk en een honderdsprint van 5 seconden. Niet echt nodig voor een gezinsauto, wel is het handig dat een Ioniq 5 AWD een aanhanger tot 1600 kg mag trekken. De ANWB riep de elektrische Koreaan in 2022 zelfs uit tot ­Trekauto van het Jaar.

Verreweg de meeste tweedehands aan­geboden Ioniqs 5 hebben echter gewoon ­achterwielaandrijving. Afhankelijk van de exacte motorvariant verloopt de honderdsprint in 7,4 tot 8,5 seconden. De topsnelheid van alle ‘normale’ versies bedraagt 185 km/h.

Ioniqs 5 van voor de facelift zijn vrij zacht geveerd en gedempt, waardoor de auto ­wiebelig kan aanvoelen. Vanaf 2023 paste Hyundai adaptieve schokdempers toe, die het rijgedrag een stukje strakker trokken.

Welke komt verder, ID.3 of Ioniq 5?

Op het gebied van verbruik heeft de Volkswagen ID.3 de beste papieren. In vergelijkende tests en in het dagelijks gebruik komt hij, afhankelijk van uitvoering en omstandigheden, uit op ongeveer 17 tot 20 kWh per 100 kilometer.

Wie zich in Nederland aan de maximumsnelheden houdt en niet altijd stoplichtsprintjes probeert te winnen, kan daar ruimschoots onder duiken. De bruikbare accucapaciteit loopt op tot 77 kWh, goed voor een realistische actieradius van 400 tot 450 kilometer.

De Hyundai Ioniq 5 vraagt door zijn formaat, gewicht en vermogen meer energie dan de Volkswagen ID.3. In tests schommelt het verbruik doorgaans rond de 20 kWh per 100 kilometer. Toch ligt de actieradius ­dankzij de grote accupakketten (tot 84 kWh) grofweg op ID.3-niveau.

Ioniq 5 laadt veel sneller dan ID.3

Het grote verschil zit hem in het laden. De ID.3 maakt gebruik van een 400 volt-architectuur. De maximale DC-laadsnelheid bedraagt, afhankelijk van de versie, maximaal 170 kW. Reken in de praktijk op snellaadstops van ruim een halfuur.

De Ioniq 5 pakt het ambitieuzer aan met 800 volt-techniek en snellaadvermogens tot 230 kW - onder ideale omstandigheden. In de praktijk laadt hij in ongeveer 18 minuten van 10 naar 80 procent. Daarmee behoort hij ook vandaag nog tot de snelste elektrische auto’s aan de laadpaal.

Prijs tweedehands ID.3 en Ioniq 5

De Hyundai Ioniq 5 mag dan de ruimere, snellere en technisch interessantere EV zijn, de Nederlandse koper/leaserijder koos veel vaker voor de nuchtere Volkswagen ID.3. Tot dusver staan tegenover bijna 8000 Ioniqs 5 een kleine 14.000 stuks van de ID.3. Logischerwijs is de keus aan gebruikte Volkswagens ID.3 ook groter. Durf je een EV aan met duidelijk meer dan 150.000 kilometer op de teller, dan zijn er al enkele ID.3's te vinden vanaf zo'n 13.500 euro. Wil je iets minder kilometers en iets méér zekerheid, reken dan op prijzen die beginnen bij 15.000 euro.

Voor een gebruikte Hyundai Ioniq 5 moet je minimaal 20 mille uit je spaarvarken schudden, maar pas vanaf 25.000 à 26.000 euro is er wat meer keus.

Conclusie

De Volkswagen ID.3 is compact, efficiënt, ongecompliceerd en bovendien betaalbaar in aanschaf en gebruik. De Hyundai Ioniq 5 zet daar meer ruimte, hogere laadsnelheden, betere prestaties en vaak een completere uitrusting tegenover. Daar vraagt de Koreaan ook iets voor terug: een hogere aanschafprijs, meer stroom en iets meer wegenbelasting (tot ca. 15 euro per maand).