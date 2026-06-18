Genept worden is bij Porsche óók al een dure optie

Ronald Janus
Door Ronald Janus
Genept worden is bij Porsche óók al een dure optie

Porsche staat bekend als een merk dat helemaal niets cadeau geeft. Zo zijn de basisuitvoeringen van een 911 of Taycan zo kaal dat je flink moet bijbetalen om deze een beetje op smaak te brengen. Op die laatste kun je nu zelfs nepschakelen in de optielijst aanvinken.

Hoewel de Porsche Taycan bloedsnel is, is het bepaald geen hardloper. Het is zonder meer één van de beste en leukste EV’s op de markt, maar mist de ziel van een roffelende boxermotor die je tegen de toerenbegrenzer aanjaagt.

Genept worden is bij Porsche óók al een dure optie

Virtuele versnellingsbak

Om dat gebrek aan beleving te ondervangen bedachten de ingenieurs in Zuffenhausen iets nieuws, of beter nog, keken ze het kunstje af bij Hyundai. Je kunt de Taycan vanaf nu namelijk specificeren met e-Shift, een virtuele versnellingsbak. Die is gratis op de Hyundai Ioniq 5N en 6N, maar kost 1.032 euro bij Porsche.

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Flipperen door acht versnellingen

Genept worden is bij Porsche óók al een dure optie
Genept worden is bij Porsche óók al een dure optie

Daarvoor krijg je een aanpassing in de software en een ‘GT-sportstuur’ met heuse flippers die acht virtuele versnellingen bedienen. Druk je het e-Shift knopje op het stuur in, dan verschijnt er een digitale toerenteller op je display en komt er motorgeluid uit de luidsprekers. Ook krijg je te zien in welke ‘versnelling’ je zit en gaat een lampje branden als je op moet schakelen. Om de feestvreugde te verhogen houdt de Taycan met e-Shift daadwerkelijk in als de naald in het rood komt.

Kan ook gratis

Wil je wél e-Shift, maar wil je principieel niet bijbetalen om genept te worden? Dan moet je doorsparen voor de Taycan Turbo GT, die beschikt namelijk standaard over e-Shift. Die kost wel minstens 250.000 euro, maar principes zijn onbetaalbaar. En als je dan tóch bezig bent, opteer dan voor de ‘Manthey Sport Kit’. Voor ruim 116.000 euro voorziet Porsche je Taycan Turbo GT van koolstofvezel goodies en de gaafste achterwielen op de markt.

Genept worden is bij Porsche óók al een dure optie

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Zomerband met sportieve scores
Zomerband met sportieve scores

Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle.

Ontdek meer
Ronald Janus
Door Ronald Janus

Heeft ongezond veel kennis van klassieke Land Rovers. Reed voorheen Alfa Romeo, MG, Jaguar en Saab, maar ontkent morbide voorkeur voor dode of stervende automerken. Keert steeds terug naar Volvo, want daar groeide hij mee op. Die XC90 Excellence met vier stoelen, separatiewand en champagnebar achterin komt er dan ook zeker nog. Lees meer »

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