Genept worden is bij Porsche óók al een dure optie

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Porsche staat bekend als een merk dat helemaal niets cadeau geeft. Zo zijn de basisuitvoeringen van een 911 of Taycan zo kaal dat je flink moet bijbetalen om deze een beetje op smaak te brengen. Op die laatste kun je nu zelfs nepschakelen in de optielijst aanvinken.

Hoewel de Porsche Taycan bloedsnel is, is het bepaald geen hardloper. Het is zonder meer één van de beste en leukste EV’s op de markt, maar mist de ziel van een roffelende boxermotor die je tegen de toerenbegrenzer aanjaagt.

Virtuele versnellingsbak



Om dat gebrek aan beleving te ondervangen bedachten de ingenieurs in Zuffenhausen iets nieuws, of beter nog, keken ze het kunstje af bij Hyundai. Je kunt de Taycan vanaf nu namelijk specificeren met e-Shift, een virtuele versnellingsbak. Die is gratis op de Hyundai Ioniq 5N en 6N, maar kost 1.032 euro bij Porsche.

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Flipperen door acht versnellingen

Daarvoor krijg je een aanpassing in de software en een ‘GT-sportstuur’ met heuse flippers die acht virtuele versnellingen bedienen. Druk je het e-Shift knopje op het stuur in, dan verschijnt er een digitale toerenteller op je display en komt er motorgeluid uit de luidsprekers. Ook krijg je te zien in welke ‘versnelling’ je zit en gaat een lampje branden als je op moet schakelen. Om de feestvreugde te verhogen houdt de Taycan met e-Shift daadwerkelijk in als de naald in het rood komt.

Kan ook gratis

Wil je wél e-Shift, maar wil je principieel niet bijbetalen om genept te worden? Dan moet je doorsparen voor de Taycan Turbo GT, die beschikt namelijk standaard over e-Shift. Die kost wel minstens 250.000 euro, maar principes zijn onbetaalbaar. En als je dan tóch bezig bent, opteer dan voor de ‘Manthey Sport Kit’. Voor ruim 116.000 euro voorziet Porsche je Taycan Turbo GT van koolstofvezel goodies en de gaafste achterwielen op de markt.



