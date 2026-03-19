REVIEW: Hyundai bouwt opnieuw de ultieme EV voor petrolheads

Tests

Win-win: de Hyundai Ioniq 6 N is dankzij z'n elektrische aandrijving goed voor het milieu en dankzij z'n 650 pk een feest voor z'n bestuurder.

650 pk? Dat is meer dan een Ferrari Enzo. In een Hyundai?

Ho ho, dit is niet zomaar een Hyundai, maar een Ioniq 6 N. En het venijn zit hem in de laatste letter, want de afdeling ‘N’ van Hyundai maakt heel speciale auto’s van verder alledaagse modellen. Een beetje zoals GR van Toyota en ‘M’ van BMW. Die ‘N’ is afgeleid van Hyundai’s ontwikkel- en testcentra in Namyang en nabij de Nürburgring. Dat begon ooit met de i30 N en i20 N en sinds een paar jaar pakken ze ook EV’s aan.

Zo kreeg de buitenissig ontworpen Ioniq 6 dezelfde behandeling als de Ioniq 5 N en de elektrische sedan is nu een auto met twee gezichten geworden. Een auto om je kinderen fluisterstil en ontspannen mee naar school te brengen en eentje die snelle Duitse auto’s degradeert tot een bijrol in je achteruitkijkspiegel. Hij bereikt 100 kilometer per uur in 3,2 seconden en accelereert door tot 257 kilometer per uur. O ja, je hebt niet altijd 650 pk en 770 Nm koppel tot je beschikking, dat is alleen in overboost. Standaard leveren de motoren samen 609 pk. Ook niet verkeerd.

Dus hij wil wel vooruit?

Zeker, maar dat is in de huidige EV pk-wedloop niet meer zo bijzonder. Wel bijzonder is hoe de Ioniq 6 N de bocht omgaat. Dat kan-ie namelijk ook heel snel. En desgewenst kan hij dat volledig dwars, waarbij je eenvoudig het rubber van de speciaal voor de auto ontworpen Pirelli P-Zero 5 banden over het asfalt smeert.

Om die veelzijdigheid te bewerkstelligen, hebben de technici het voortreffelijke onderstel van de Ioniq 5 N gepakt en doorontwikkeld. De adaptieve vering en demping zijn verder verfijnd en de razendsnelle software doet wonderen voor de krachten die 2100 kilo massa op hoge snelheid veroorzaken. Met name het gebrek aan zijwaarts hellen van de carrosserie is indrukwekkend en geeft veel vertrouwen achter het stuur.

Klopt het dat je in de Ioniq 6 N kunt schakelen? Het is toch een EV?

Ja, maar voor het ‘gevoel’ voegt Hyundai N e-shift toe aan de Ioniq 6. Dat bootst een close ratio versnellingsbak na zoals je in recente raceauto’s op benzine vindt. Het lijkt net alsof de Ioniq 6 N toeren maakt en als je de virtuele ‘toerenbegrenzer’ raakt, houdt de auto fysiek zelfs in, om pas weer verder te accelereren als je hebt ‘opgeschakeld’ met de flippers aan het stuur.

Al die actie wordt ook nog eens versterkt door geluid uit de luidsprekers, dat toeren laat horen, maar ook turbo-‘plofjes’ uit de achterste luidsprekers. We waren van tevoren sceptisch over deze kunstgrepen, want het is hartstikke nep, maar het werkt bijzonder aanstekelijk.

Voor de data van al die virtuele belevingverhogers wendde Hyundai zich tot de tweeliter turbomotor die het merk in zijn race- en rallymodellen monteert. Het gedrag van die krachtbron, gekoppeld aan de sequentiële versnellingsbak, was de blauwdruk voor de elektrische N’s.

Oké leuk, maar hoe zit het met praktische zaken als bereik en laadsnelheid?

Best goed eigenlijk. Als je flink doorrijdt in standje performance is de accu vrij snel leeg, maar bij normaal gebruik moet je een bereik van 487 km (WLTP) uit de 84 kWh batterij halen. Het gemiddelde verbruik is, wederom bij normaal rijden, een keurige 18,7 kWh. Snelladen kan in theorie van 10 tot 80% in 18 minuten, maar dan moet je wel een hele snelle lader hebben.

Over snel gesproken, hoe snel is een Ioniq 6 N leeg op het circuit?

Dat hangt er natuurlijk vanaf hoe lang het circuit is en hoe goed je kunt rijden. Wij zagen het verbruik klimmen naar zo’n 40 kWh/100 km, maar de geoefende coureur die voor ons reed, zegt dat hij 30 kWh haalt. Yoon Park, de grote man achter het N project, repte in zijn presentatie over de 20-20-20 verhouding: je rijdt twintig minuten op het circuit, daarna ga je twintig minuten laden en daarna rijd je weer twintig minuten op het circuit.

Zo claimt Park dat je prima twee rondes voluit op de Nordschleife van de Nürburgring kunt rijden voordat de auto aan de lader moet. Eerder deze week opende Hyundai zelfs een snellaadstation langs het Duitse circuit, speciaal voor eigenaren van de Ioniq 5 N en 6 N.

Hebben jullie geen enkel minpunt kunnen vinden?

Niet echt, het enige dat we kunnen bedenken, is dat Hyundai best wat meer aandacht aan het interieur had mogen besteden. Het fijne stuur zit vol aantrekkelijke knoppen waarmee je rijmodi aanpast, maar de rest van het dashboard straalt niet het plezier uit dat je aan de buitenkant treft.

De fraaie kuipstoelen zijn wel een speciale vermelding waard: die houden je goed op je plaats en zitten na een paar uur nog steeds verrassend comfortabel. Verder prijzen we het ruime knoppenaanbod voor klimaat en andere veelgebruikte zaken.

Voor verdere personalisatie van interieur én exterieur is een hele accessoirelijn voor de 6 N ontwikkeld, variërend van racegordels, carbon delen, witte wielen en een verstelbare achterspoiler. Wij zouden hem in performance blue met witte wielen samenstellen.

Conclusie

Op EV-gebied is er al jaren niks leukers dan de Ioniq N-serie van Hyundai. De enige elektrische auto die hierbij in de buurt komt, zal de Renault 5 Turbo 3E zijn, maar die is met ruim 160.000 euro twee keer zo duur en heeft 100 pk minder. De concurrentie van de 6 N komt vooral uit eigen huis: van de Ioniq 5 N. Welke je kiest, is een kwestie van smaak, maar géén van de twee zal je teleurstellen.

