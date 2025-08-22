Hyundai geeft plotseling 20 procent korting op zuinigste EV

Nieuws

De Hyundai Ioniq 6 verkoopt slecht in Nederland. De Koreanen hopen dit te veranderen door de prijs met bijna 20 procent te verlagen en de achterstand op Kia in te lopen.

In Nederland is de liefde voor Kia groot en speelt Hyundai knarsetandend tweede viool. Kia is zelfs het bestverkochte merk van 2024 en staat ook in 2025 voorlopig onaantastbaar bovenaan. Het verschil met Hyundai is enorm. Kia haalt een aantal van 23.273 verkopen, Hyundai komt niet verder dan 9566 (jan-juli 2025).

Een van de modellen die slecht scoren, is de Hyundai Ioniq 6. Van die 9566 registraties, gaat het maar in 91 gevallen om deze gestroomlijnde elektrische Hyundai. Sinds zijn introductie op de Nederlandse markt, begin 2023, werden 1732 modellen op kenteken gezet. Geen cijfers om opgetogen van te raken.

Hyundai Ioniq 6 prijs

Dit is ongetwijfeld een van de redenen dat de Ioniq 6 flink in de uitverkoop gaat. De andere reden is een facelift die nog dit jaar wordt doorgevoerd. Hyundai geeft maar liefst 8400 euro korting op een Ioniq 6, maar daarbij gaat het nog wel om het oude model. De vanafprijs is nu 37.495 euro (was 45.895 euro). Je krijgt dan de Ioniq 6 Style met 151 pk, een batterij van 53 kWh en een actieradius van 429 kilometer.

Ook de versie met 77 kWh (229 pk, actieradius 614 km) gaat in de uitverkoop. De Hyundai Ioniq 6 Style 77 kWh kost nu 42.495 euro.

Prijs Hyundai Ioniq 6 (augustus 2025)

58 kWh 37.495 euro

77 kWh 42.496 euro

77 kWh AWD 50.995 euro

Alle modellen hebben een korting van 8400 euro.

Hyundai Ioniq 6 facelift (2025)

Later dit jaar volgt dus de vernieuwde Ioniq 6. Het design ging flink op de schop en nu oogt de Ioniq 6 een stuk strenger. De grote koplampen waarmee hij de wereld in keek, zijn vervangen voor geniepige lichtstreepjes. Dat is de dagrijverlichting, de daadwerkelijk lichtunits gaan op de eerste foto’s schuil in de schaduwen onder de verhoogde motorkap.

Zwarte panelen langs de onderzijde van de portieren benadrukken de vloeiende vormen van de auto. De ontwerpers van de prominente achterspoiler van vóór de facelift moesten een beetje dimmen, de nieuwe ducktail-spoiler is ingetogen. Dit heeft volgens Hyundai geen nadelige gevolgen voor de stroomlijn.