Zo wil Hyundai jou verleiden om de Ioniq 6 een tweede kans te geven

Nieuws

Wij hebben een zwak voor de Hyundai Ioniq 6. Het was onze Auto van het jaar 2023. Een facelift moet de elektrische sedan opnieuw onder de aandacht brengen.

Toen de Hyundai Ioniq 6 op de markt kwam, waren we in onze nopjes met de puike combinatie van een smaakgevoelig design, de focus op stroomlijn en zuinigheid, de vele fysieke knoppen en de geavanceerde EV-techniek die supersnel opladen mogelijk maakte.

In 2023 waren ruim duizend Nederlanders dat zo roerend met ons eens, dat ze de Ioniq 6 bestelden. In 2024 volgenden nog eens bijna 600 EV-kopers en -leasers hun voorbeeld. En toen was de automarkt voorzien – in 2025 werden maar 71 exemplaren op kenteken gezet.

Hyundai Ioniq 6: facelift in 2025

Een facelift schudt de boel eens lekker op. Het design ging flink op de schop en nu oogt de Ioniq 6 een stuk … strenger. De grote koplampen waarmee hij de wereld in keek, zijn vervangen voor geniepige lichtstreepjes. Dat is de dagrijverlichting, de daadwerkelijk lichtunits gaan op de eerste foto’s schuil in de schaduwen onder de verhoogde motorkap.

Zwarte panelen langs de onderzijde van de portieren benadrukken de vloeiende vormen van de auto. De ontwerpers van de prominente achterspoiler van vóór de facelift moesten een beetje dimmen, de nieuwe ducktail-spoiler is ingetogen. Dit heeft volgens Hyundai geen nadelige gevolgen voor de stroomlijn.

Handiger interieur en Ioniq 6 N

Het nieuwe interieur is niet radicaal anders. Het stuur werd aangepast, maar wij ontdekken alleen de toevoeging van een derde spaak. Verder is de deurbekleding opgewaardeerd en werd de middenconsole functioneler ingericht. Met andere woorden: de knoppen zitten voortaan náást de bekerhouders en de draadloze telefoonoplader.

De specificaties zijn nog niet onthuld, maar we verwachten dat er onderhuids weinig verandert (53 kWh en 151 pk of 77,4 kWh en 229/325 pk). In juli verschijnt ook de sportieve Ioniq 6 N met sportieve looks en prestaties.