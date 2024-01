TEST: Volkswagen ID.7 slaat concurrentie om de oren met indrukwekkende cijfers

Tests

Een lengte van 4,96 meter, een vermogen van 286 pk en een actieradius van 617 tot 700 kilometer. Met deze - op papier - indrukwekkende specificaties trekt de Volkswagen ID.7 de aandacht. In Zuid-Frankrijk onderwerpen we de elektrische liftback aan een eerste praktijktest.

Om maar met die riante actieradius te beginnen; die valt des te meer op omdat de ID.7 hetzelfde 77 kWh-­accupakket heeft als de compactere ID-­modellen. Dat de ID.7 verder komt, is deels te danken aan de gunstige Cw-waarde van 0,23. Daarnaast doet de nieuwe APP 550-motor de nodige kilometers in het bereikzakje. Door onder meer een betere warmtehuishouding is deze elektromotor nog efficiënter dan de oudere e-motoren.



Het resultaat mag er zijn; met 19-inch wielen komt de ID.7 maar liefst 617 kilometer ver. Snelladen kan met maximaal 175 kW. Geen topwaarde, maar met een laadtijd van 28 minuten van 10 naar 80 procent accu­capaciteit, willen we er niet over klagen.



Ruimer dan concurrenten



De Nederlandse introductieversie van de Volkswagen ID.7 heet Pro Business en heeft een bereik van 617 kilometer. Een WLTP-verbruik van 14,2 kWh/100 km is niet verkeerd voor een auto van bijna 2200 kilo. In de loop van 2024 komt trouwens de ID.7 Pro S, die een grotere accu krijgt, waarmee de actieradius zelfs tot 700 kilometer stijgt.

Lekker hoor, maar bij sommige auto’s moet je er niet aan denken om in één ruk zo ver te rijden. In de Volkswagen ID.7 zouden wij het daarentegen prima uithouden. Dat geldt ook voor eventuele achterpassagiers. Zelfs als ze pakweg 1,90 meter lang zijn, kunnen ze hun benen uitstekend kwijt - met dank aan de wielbasis van 2,97 meter. De hoofdruimte is voor de langsten der aarde iets minder royaal. Hoe dan ook zit je achter in de Volkswagen stukken ruimer dan in de Hyundai Ioniq 6 of Tesla Model 3.

Bagageruimte Volkswagen ID.7

En hoe staat het met de kofferbak? Laten we het zo zeggen: op vakantie zijn rolkoffers blij dat ze niet in zo’n krap bergvak in het vliegtuig liggen en de kampeeruitrusting kan heerlijk de tentstokken strekken. De bagageruimte heeft een forse laadlengte en een inhoud van 532 liter is meer dan de meeste concurrenten bieden. Gooi je de achterbank plat, dan ontstaat zelfs een laadruim van 1586 liter.



“Wie door toedoen van de Volkswagen ID.3 nog altijd last heeft van PTPS, is na een tripje in de ID.7 volledig hersteld.”

Bijkomend voordeel van de ID.7 ten opzichte van bijvoorbeeld de Hyundai Ioniq 6 en de Mercedes EQE, is het inlaadgemak dat de grote vijfde deur biedt. Toch verwacht de Nederlandse Volkswagen-­importeur dat de ID.7 Tourer - dat is nieuw-Wolfsburgs voor Variant - vanaf medio 2024 ongeveer 80 procent van de ID.7-verkopen voor zijn rekening neemt.

'Meer Phaeton dan Passat'



Volkswagen-fans die door toedoen van de ID.3 of ID.4 nog altijd last hebben van PTPS (Post Traumatische Plastic Stoornis), zijn na een therapeutisch tripje in de ID.7 weer volledig hersteld. Dat is niet alleen te danken aan de keurige, veelal zachte bekledingsmaterialen, maar ook aan de heerlijke stoelen met massagefunctie.

Fraaie blauwe biesjes, chique stiknaden en een rustgevende sfeerverlichting dragen eveneens bij aan het welbevinden van de inzittenden. Volkswagen zelf vergelijkt de elektrische nieuwkomer dan ook liever met het voormalige topmodel Phaeton dan met de modale Volkswagen Passat.



Slimme klimaatregeling



Wat het comfort betreft, kunnen we daarin meegaan. De combinatie van het fijn afgestelde onderstel met adaptieve schokdempers en de afwezigheid van rijgeluiden, zorgt voor een bijzonder relaxte rijbeleving. Ook de klimaatregeling met drie zones is geïnspireerd op de Phaeton. Het systeem is slimmer dan Maarten van Rossem en Philip Freriks samen, en er zijn geen stelwieltjes of draaibare roosters om de luchtstroom te regelen.



Als je het toch beter denkt te weten dan de elektronische luchtregelneef, dan kun je via het aanraakscherm alsnog met de windrichting spelen. Bijzonder is de ­kledingdroogstand van de stoelventilatie. Handig na het sporten of als je bent overvallen door een regenbui.

Sterk verbeterd infotainmentsysteem Volkswagen



Het grote scherm (diameter 38,1 cm) is onderdeel van een nieuw infotainment­systeem. Het werkt best snel, maar het zal wel even duren voordat je erin thuis bent. Het aantal iconen is overweldigend en voor de configuratiemogelijkheden geldt hetzelfde. Gelukkig zijn de symbolen voor veelgebruikte klimaatfuncties onder in het scherm permanent zichtbaar.



De temperatuur kun je aanpassen via de beruchte ­sliders, die in de ID.7 gelukkig wél verlicht zijn. Maar eigenlijk werkt de spraaksturing (“Hallo Volkswagen, ik heb koude handen”) een stuk prettiger. Lastig blijven de touchknoppen op het stuur. Zo schakel je al snel onbedoeld de stuurverwarming in. Verder vinden we het jammer dat de ruitenwisserhendel naar de linkerkant van de stuur­kolom is verhuisd, om ruimte te maken voor de keuzehendel van de transmissie. Het is toch geen Mercedes!

Koplampen als lichtmasten



Uiteraard zit de Volkswagen ID.7 boordevol veiligheidssystemen, waaronder een 360-graden­camera en Pilot Assist, waarmee de ID.7 zelfstandig kan inhalen. Daar krijgen we toch een wat ongemakkelijk gevoel bij.

Nee, dan de intelligente led-matrixverlichting. Om onze terugvlucht te halen, moesten we in de vroege-ochtendduisternis slecht verlichte Franse binnenwegen en zware regenbuien trotseren. Mede dankzij de geweldige verlichting leverde dat veel minder stress op dan gevreesd. De lichtmasten van de Johan Cruyff Arena zijn er niks bij, en toch eindigen je tegenliggers niet verblind in de greppel.

De augmented reality van het head-up display vonden we daarentegen minder behulpzaam dan we hadden verwacht. De op het wegdek ‘geprojecteerde’ pijlen en andere aanwijzingen vonden we soms een tikkeltje vaag.

Hoe snel is de ID.7?



Vroeger was 286 pk een behoorlijk indrukwekkend vermogen voor een gezinsauto, maar door al die oersterke EV’s zijn we grondig verpest. Zo reden we onlangs nog in de Volvo EX30 met 428 pk … In dat kader is de Volkswagen ID.7 met zijn prestaties misschien geen topscorer, maar hij is evenmin onderbedeeld. Sprinten van 0 naar 100 km/h gaat in 6,5 seconden, en dankzij het onmiddellijk beschikbare koppel van 560 Nm is tussentijds versnellen een peulenschil.



De besturing is vrij precies, zij het wat steriel. Desondanks zit je vol vertrouwen achter het stuur. In de sportiefste rijmodus voelt de ID.7 zelfs veel dynamischer aan dan zijn kamerolifantjesgewicht ons vooraf deed vermoeden. Daar ga je dan ook naar rijden.

Verbruik en actieradius Volkswagen ID.7



Desondanks viel het verbruik ons alleszins mee. Na twee flinke ritten over binnenwegen en een stuk snelweg in de regio Marseille, realiseerden we een verbruik van 17,4 kWh/100 km. Dat is weliswaar duidelijk meer dan de opgegeven WLTP-waarde van 14,2 kWh/100 km, toch vinden we een actieradius van 443 kilometer niet verkeerd.

Bij 130 km/h constant, staat de verbruiksmeter op ongeveer 22 kWh­/100 km, wat je 350 kilometer zou kunnen volhouden. Bij winterse temperaturen wordt het verbruik ongetwijfeld hoger. Wellicht zou het lager kunnen zijn als Volkswagen one pedal driving mogelijk had gemaakt. In de B-stand van de transmissie remt de auto wel regenererend af op de elektromotor, maar in stadsverkeer zou dat best iets meer mogen zijn.



En nu we het toch over efficiency hebben: onbegrijpelijk dat Volkswagen een meerprijs hanteert (1090 euro) voor een warmtepomp - bij een auto van dik 60 mille. Zo’n ding is tegenwoordig zelfs standaard op compacte EV’s als de Opel Corsa Electric.

Prijs Volkswagen ID.7



Hoe modern de ID.7 ook is, hij voelt aan als een Volkswagen van de oude stempel: ruim, goed afgewerkt en met een weggedrag dat niemand voor het hoofd stoot. Bovendien is het een heerlijke lange-­afstandscruiser. Dus alle lichten op groen voor commercieel succes? Mwah, de ergonomie is nog niet helemaal zoals we zouden willen en helaas schaart ook de prijs van de ID.7 zich onder zijn indrukwekkende cijfers.



De compleet uitgeruste Pro Business-versie kost 61.490 euro, maar Volkswagen belooft dat er binnenkort een goedkopere ID.7 Pro, met een vanafprijs van 59.990 euro. Daarmee blijft-ie een stuk duurder dan de - veel krappere - Tesla Model 3. En de Tesla Model Y en BYD Seal U bieden wel veel ruimte, maar dat zijn dan weer suv's.