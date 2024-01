Volkswagen ID.7: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h (wintertest)

Tests

599 kilometer is de officiële actieradius van de Volkswagen ID.7 met 77 kWh. Maar wat is het échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Eigenlijk is het WLTP-bereik van de Volkswagen ID.7 zelfs 617 kilometer, maar dat is met de standaard wielen van 19 inch. Onze testauto staat op 20-inch lichtmetaal en dan daalt de opgegeven range naar 599 kilometer.

Maar dit is een wintertest, dus er zijn meerdere redenen te bedenken waarom de ID.7 de beloofde 599 kilometer niet gaat halen. De verwarming, de winterbanden en de zuidwestenwind laten het stroomverbruik oplopen. Overdag testen we met een buitentemperatuur van 1 graden, ’s avonds is het -1. Beide keren is het wel droog, dus op dat excuus kan de ID.7 niet terugvallen.



Volkswagen ID.7: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Volkswagen ID.7 onder deze winterse omstandigheden een gemiddeld stroomverbruik van 19,1 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 77 kWh helemaal leeg, dan kom je 403 kilometer ver.

Het mag dan een wintertest zijn, een verbruik van 19,1 kWh/100 km valt ons niet helemaal mee. Hyundai’s elektrische sedan nam genoegen met 16,9 kWh/100 km, maar tijdens de Hyundai Ioniq 6-actieradiustest waren de weersomstandigheden wel iets beter (8 graden, zon).



Volkswagen ID.7: actieradius bij 130 km/h

Als na 19 uur het stroompedaal naar beneden gaat, blijft de ID.7 heerlijk stil en comfortabel. Het stroomverbruik klimt omhoog naar 26,9 kWh/100 km. Het resultaat is een 130-km/h actieradius van 286 kilometer.



Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 599 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 403 km - 67%

Actieradius 130 km/h - 286 km - 48%

Conclusie

Volkswagen communiceert een actieradius van 599 kilometer, maar in combinatie met een batterij van 77 kWh is dat heel ambitieus. Dan moet de ID.7 een stroomverbruik van 12,9 kWh/100 km evenaren en dat kunnen alleen de allerzuinigste EV’s.

In de winter is het stroomverbruik sowieso hoger dan in de zomer. Dan is 599 kilometer helemaal een lastige opgave. Als je overdag rustig over de snelweg rijdt, kom je tot twee derde van dat getal (403 km). Voer je de snelheid op naar 130 km/h terwijl het kwik onder het vriespunt zakt, dan gaat de actieradius zelfs door de helft.

Laten we komende zomer een herkansing doen om te ontdekken hoe zuinig de ID.7 echt kan zijn.