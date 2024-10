Tests

Met de BMW i5 Touring, Nio ET5 Touring en Volkswagen ID.7 Tourer zijn er drie zeer interessante elektrische stationwagons beschikbaar. Voor onze oosterburen is er hoop. In deze test laten de Duitse merken hun Chinese concurrent kansloos.



De Volkswagen ID.7 Tourer is de meest recente nieuwkomer in de klasse van de elektrische stationwagons. Hij moet het gedeukte imago van de Duitsers weer een beetje oppoetsen. Het is een elektrisch alternatief voor de Passat, die nog gewoon te koop is met verbrandingsmotoren. De ID.7 mikt op oude Volkswagen-eigenschappen: veel praktisch gemak, fijn in het dagelijks gebruik en lagere prijzen dan de Duitse (en Chinese) premium-concurrenten.



BMW i5 aanhangergewicht



Wie in de BMW i5 Touring eDrive40 stapt, voelt zich meteen thuis. BMW heeft ervoor gekozen om het interieur hetzelfde te laten als bij de gewone 5-serie. We kunnen dus dezelfde voordelen afvinken. Je krijgt veel ruimte voor- en achterin, hoogwaardige materialen, een sublieme afwerking en een bediening die ondanks de vele functies best logisch is.

Dat is mede te danken aan de rijkelijk aanwezige fysieke knoppen en de iDrive-controller. Daarnaast is de BMW i5 met een bagageruimte van 570 tot 1700 liter en een maximaal laadvermogen van 543 kilo ook prima geschikt als pakezel.



Volkswagen ID.7 bagageruimte



De bagageruimte van de Volkswagen ID.7 Tourer Pro is nog ruimer dan die van de i5, met een inhoud van 605 tot 1714 liter. Daarnaast heb je achterin meer beenruimte. Maar op andere onderdelen legt hij het af: minder mooie materialen, een lager toelaatbaar gewicht en een aanhangergewicht van slechts 1000 kilo (BMW: 1500 kg, Nio: 1400 kilo).



Nio ET5 veiligheid



De Nio ET5 Touring Long Range moet passen ten opzichte van de twee Duitse auto's. De hoogte van het interieur is beperkt en de bagageruimte is met 450 tot 1300 liter verreweg het kleinst. Daar blijft het niet bij: de bediening zonder knoppen is zo omslachtig dat je erdoor wordt afgeleid bij het rijden. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. We eindigen positief over Nio, want de ET5 Touring heeft standaard de meeste veiligheidssystemen aan boord om erger te voorkomen.



Prijs BMW i5 eDrive 40 Touring



De BMW i5 Touring is een goede auto, maar de vis wordt wel duur betaald. Op het gebied van kosten is hij kansloos ten opzichte van de Nio en met name de Volkswagen. Hij is in standaardtrim (79.622 euro) al het duurst en met alle fijne opties die hem tot nu toe zoveel punten bezorgden, kost hij nog meer geld. Voor onze testauto betaal je 92.744 euro. Ook BMW's garantievoorwaarden zijn niet heel riant: drie jaar.



Volkswagen ID.7 Tourer Pro prijs

Volkswagen gaat zelfs niet verder dan twee jaar garantie, maar de ID.7 Tourer scoort veel punten met zijn lage basisprijs. Met alle opties bij elkaar opgeteld, is hij bijna 30.000 euro goedkoper dan de i5 Touring. Hij kost 58.990 euro.

De Nio ET5 Touring is ook geen koopje met zijn prijs van 72.990 euro, maar Nio is veel guller met de standaarduitrusting. Alleen voor grotere wielen (20 in plaats van 19 inch) betaal je extra, zodat de meerprijs van de testauto maar 1500 euro bedraagt. Verder geeft Nio vijf jaar garantie. Daarmee weet de ET5 Touring afstand te nemen tot de BMW, maar moet hij de Volkswagen voor zich dulden. Voor de Vlaamse lezers: het merk Nio is nog niet in België actief.



De volledige test lees je in Auto Review 11, die nu in de winkel ligt. Je kunt hem ook bestellen in de webshop.