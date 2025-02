EV-verkopen 2024: zo verschillen Europeanen van Nederlanders

Nieuws

In 2024 werden in Europa 12.909.741 nieuwe auto’s op kenteken gezet, waarvan 15,4 procent EV’s. Hier lees je welke elektrische auto's goed scoorden. Ook zien we dat de Europese consument een heel andere voorkeur heeft dan de Nederlandse.



Databureau Jato Dynamics heeft de Europese autoverkopen van 2024 onder de loep genomen, en kwam tot enkele interessante conclusies. Zo bleek het een minder positief jaar voor EV’s: er gingen 1.985.996 elektrische auto’s over de toonbank, 1,2 procent minder dan een jaar eerder. Welke elektrische modellen wisten de Europese koper recht in het hart te raken?

Tesla doet goede zaken

Niet geheel verrassend staat de Tesla Model Y fier bovenaan, al verkochten de Amerikanen wel 17 procent Models Y minder dan in 2023. Ook de tweede positie is voor Tesla - 112.789 Europeanen bestelden een Tesla Model 3, mede door de facelift 12 procent meer dan een jaar eerder. Het podium wordt gecompleteerd door de Volvo EX30. De nieuwkomer bestormde de verkooplijsten in zijn eerste jaar met verve en werd 78.032 keer op kenteken gezet.

Top 20 bestverkochte EV’s in Europa van 2024

Positie Model Aantal verkopen Verschil met 2023 1 Tesla Model Y 209.214 -17% 2 Tesla Model 3 112.789 +12% 3 Volvo EX30 78.032 Nieuw 4 Skoda Enyaq 68.874 +4% 5 Volkswagen ID.4 64.756 -24% 6 Volkswagen ID.3 54.531 -14% 7 BMW iX1 52.283 +16% 8 MG4 51.775 -28% 9 Audi Q4 48.094 +2% 10 BMW i4 45.062 -8% 11 Mercedes-Benz EQA 43.083 +13% 12 Cupra Born 41.231 -5% 13 Volvo EX40 39.995 -21% 14 Hyundai Kona Electric 36.450 +1% 15 Peugeot e-208 35.459 -23% 16 Mercedes-Benz EQB 33.188 +58% 17 Volkswagen ID.7 32.218 Nieuw 18 Renault Megane E-Tech 31.445 -28% 19 Fiat 500e 29.150 -53% 20 Kia Niro EV 25.616 -33%

Autoverkopen Europa vs Nederland

Ook Volkswagen had een goed jaar wat betreft EV-verkopen. De ID.4 (64.756), ID.3 (54.531) en ID.7 (32.218) deden het allemaal goed. Al leverden de eerste twee modellen wel in. In Nederland zijn de ID.-modellen minder gewild. De Volkswagen ID.3 is pas de 7e Volkswagen op de Nederlandse verkooplijst met 1.873 verkopen, de ID.4 (1.619 verkopen) en de nieuwe ID.7 (1.212) deden het nog minder.

Ook de MG4 staat in de Europese verkooplijsten veel hoger dan in de Nederlandse. In Europa staat de Chinese hatchback op positie 8 met 51.775 verkopen, in Nederland is de MG4 met slechts 1091 verkopen ver verwijderd van de top 20.

Het komt uiteraard ook voor dat een auto in Nederland veel populairder is dan in Europa. Een voorbeeld daarvan is de Kia Niro EV. Hier staat de Koreaan op plek 5 met 5402 verkopen, op de Europese verkooplijst vind je hem pas terug op plek 20. Er zijn ook auto's uit de Nederlandse top 20 die in de Europese lijst in geen velden of wegen zijn te bekennen. Het gaat hierbij om de Kia EV6, Renault Scenic E-Tech, Jeep Avenger, Mini Cooper en Polestar 2.

