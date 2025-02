Tesla raakt glans kwijt: Fransen en Californiërs willen niets meer weten van de EV's van Musk

Nieuws

Tesla-schaamte? Nederland heeft er nog geen last van, maar in andere delen van de wereld is het merk steeds minder populair. Vooral de Fransen hebben er schoon genoeg van. Ze willen niet meer geassocieerd worden met de grillen van de rijkste man van de wereld.



Heel voorzichtig is in de Verenigde Staten de Tesla-schaamte terug te zien in de verkoopcijfers. En dan met name in Californië, een van de meest progressieve staten. In 2024 daalde het aandeel van Tesla met 12 procent. Tot en met het derde kwartaal van 2023 verkocht Tesla juist alleen maar meer auto’s in de 'Golden State'.

Persbureau Reuters ziet een direct verband tussen de impopulariteit van Tesla in Californië en de politieke bemoeienissen van topman Elon Musk.

Maar de liefde tussen Tesla en Californië was al eerder bekoeld. Elon Musk ligt al jaren op ramkoers met de staat waarin de wieg van Tesla stond. Hij verplaatste het hoofdkantoor in 2021 naar Austin, Texas, onder meer uit onvrede over een wet in Californië die het voor kinderen mogelijk maakt om van geslacht te veranderen.

Toch was de Tesla Model Y in 2024 nog steeds de bestverkochte EV van Californië, met 129.000 verkochte exemplaren.

Fransen willen geen Tesla’s meer

Ook in Europa zijn de eerste tekenen van Tesla-schaamte te zien. In Frankrijk werden in januari 2025 veel minder Tesla’s verkocht dan een jaar eerder. Het aantal kelderde met maar liefst 63 procent, van 3.118 auto’s in januari 2024 naar 1.141 afgelopen maand. Terwijl de totale EV-markt in Frankrijk maar een daling van 0,5 procent liet zien.



Nederland koopt massaal tweedehands Tesla’s

In Nederland is het beeld tweeledig. Nieuwe Tesla’s worden ook in Nederland minder op kenteken gezet in januari (927 ten opzichte van 1.609 in januari 2024), maar de daling van 43 procent is minder spectaculair dan in Frankrijk.

Op de tweedehands markt is er zelfs sprake van opbloeiende Tesla-liefde in plaats van schaamte. Op 23 januari meldde Marktplaats: “De eerste maand van 2025 is nog niet eens voorbij, maar ook nu zijn de zoekopdrachten tot zover onverminderd hoog. In de tweede week van januari is er zelfs al meer dan 68.000 keer gezocht naar “tesla model 3”, het hoogste aantal van de afgelopen drie maanden. Voor tweedehands Tesla-kopers lijkt de interesse niet af te nemen.”

In Europa daalde Tesla’s marktaandeel vorig jaar met 13 procent, maar dat komt vooral doordat de Duitse markt in elkaar klapte. Vanwege het wegvallen van subsidies verkocht Tesla bij onze oosterburen 41 procent minder auto’s.



