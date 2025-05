Deze goedkope elektrische Toyota kost de helft van een Tesla Model Y

Nieuws

Goedkoop, goedkoper, goedkoopst: zo wilde Elon Musk met zijn Tesla's de concurrentie verslaan. Met de Toyota bZ5 krijgt de Amerikaan nu een koekje van eigen deeg. Deze elektrische crossover kost de helft van een Tesla Model Y!

De Toyota bZ5 is ontwikkeld in China door de joint venture die Toyota daar heeft met het Chinese bedrijf FAW. De bZ5 heeft een nieuwe carrosserie, maar deelt z’n technische basis met de eerder getoonde Toyota bZ3C.

Toyota heeft de nieuwkomer 'bZ5' gedoopt en komt in het Chinese gamma van het Japanse merk een stapje boven de instap-bZ3 sedan, maar net onder de toekomstige bZ7.



Herkenbaar Toyota-design met vleugje fastback

Qua uiterlijk volgt de bZ5 de bekende Toyota-lijn: de neus met geknepen koplampen, subtiele kunststof randjes om de wielkasten, een aflopende daklijn en een doorlopende lichtbalk achter. De auto staat op 21-inch wielen en oogt als een kruising tussen een sedan, crossover en fastback.

Zeker van opzij oogt de bZ5 daarom minder plomp en walvisachtig dan de beoogde concurrent: de Tesla Model Y. Ook wel bekend als de voormalige bestseller uit de Musk-stal ...

Compleet met 'dut-stand'

Binnenin vinden we een 15,6-inch touchscreen, een digitaal instrumentenpaneel tegen de voorruit geplakt, en een zwevende middenconsole. Net als bij sommige Kia's en Hyundai's kunnen de voorstoelen veranderen in een bed. Combineer dat met de ‘dut-stand' (nap mode) van het infotainmentsysteem en je bent klaar voor een siësta onder het panoramadak.

Verder krijg je onder meer: een JBL-audiosysteem met 10 luidsprekers, negen airbags en rijhulpsystemen van niveau 2 voor semi-autonoom boemelen door de stad.

Accupakket van BYD

De bZ5 staat op Toyota’s e-TNGA-platform en is 4,78 meter lang met een wielbasis van 2,88 meter – bijna een een-op-een match met de Model Y. Het accupakket komt van BYD en is beschikbaar in twee smaken: 65,28 kWh of 73,98 kWh. Daarmee haal je volgens de Chinese CLTC-cyclus 550 tot 630 kilometer.



Gemeten volgens de in Europa gehanteerde WLTP-methode blijft daar 440 tot ruim 500 kilometer van over. Snelladen duurt slechts 27 minuten, maar dan wel van van 30 naar 80 procent, en dat is bepaald geen benchmark. De elektromotor levert 272 pk en 330 Nm koppel. Ook daar zijn we niet van onder de indruk en Elon Musk waarschijnlijk nog minder.



Prijs: klap in het gezicht van Tesla

En dan de hamvraag: wat kost dat allemaal? In China begint de bZ5 bij 130.000 yuan, omgerekend nog geen 16.000 euro. Dat is nog minder dan je hier voor een Toyota Aygo X betaalt. En ook minder dan BYD hier voor de nieuwe Dolphin Surf vraagt.

En de Tesla Model Y? Die kost in China omgerekend zo'n 32.000 euro. Voor de prijs van één Model Y kunnen de Chinezen dus twee bZ5’s kopen.

Met de bZ5 zet Toyota geen revolutionaire auto neer, maar wel eentje die prima past bij het eisenpakket van de gemiddelde Chinese autokoper. Geen grote beloften over zelfrijdende features die telkens worden uitgesteld en minder vermogen en actieradius, maar een functionele EV tegen een lage prijs.



Komt de Toyota bZ5 ook naar Europa?

Naast alle merken van China's eigen bodem, krijgt Tesla er in China dus nog een sterke concurrent bij. Je zou willen dat Toyota voor de Europse markt een aangepaste bZ5 levert, die ook de helft van een Model Y kost, maar dat zit er voorlopig niet in. Gelukkig heeft Toyota hier wel een heleboel ander nieuws te melden.