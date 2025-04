'Goedkope Tesla rolt over 6 tot 9 weken van de band'

Nieuws

Tesla incasseert harde klappen. De verkoopcijfers zijn gekelderd en hetzelfde geldt voor de beurswaarde. Om het tij te keren, wil het merk al heel snel goedkope Tesla's aanbieden.

Het is geen geheim dat Tesla al langer flirt met het idee van een betaalbare EV. Maar even vaak als zo’n goedkope Tesla werd aangekondigd, werd de komst ervan weer ontkend. Maar nu benadrukt de fabrikant dat goedkopere auto’s met de huidige handelsoorlog en hoge importtarieven ‘belangrijker dan ooit’ zijn.

Uitgeklede Model Y?

Wat voor betaalbare Tesla-modellen er in aantocht zijn, blijft vaag. Gaat het om een uitgeklede Tesla Model Y? Of om een nieuw model op basis van de zelfrijdende Cybercab? Het is vooralsnog onduidelijk. Wat we wél weten, is dat de productielijnen blijkbaar al zijn aangepast, zodat de productie 'nog in de eerste helft van 2025' van start kan gaan. Dat betekent tussen nu en 30 juni 2025, dus over uiterlijk negen weken. Zes weken als de productielijn begin juni gaat te draaien.



Opmerkelijk, want een paar dagen geleden meldde persbureau Reuters nog dat Tesla’s goedkope EV juist vertraging zou oplopen. Ook beleggers hadden er een hard hoofd in – het aandeel Tesla maakte een duikeling. Maar tijdens de recente bekendmaking van Tesla's kwartaalcijfers, beweerde Tesla’s financieel directeur Vaibhav Taneja dat de productie 'nog gewoon gepland staat voor juni'.

'Goedkoper dan 26.500 euro'

Tesla belooft al langere tijd een nieuwe generatie EV onder de 30.000 dollar (ca. 26.500 euro). Ondertussen staan ook de zelfrijdende Cybercab en de vrachtwagen Tesla Semi op de planning. Maar wat nu precies de betaalbare Tesla wordt?

Lars Moravy van Tesla’s afdeling voertuigtechniek geeft bij insideevs.com aan dat de nieuwe modellen qua vorm en uitstraling lijken op wat het merk nu al aanbiedt. Het merk wil in elk geval geen auto's bouwen die minder goed zijn dan het huidige gamma. "Maar het belangrijkste is dat ze betaalbaar worden en dat je er straks gewoon eentje kunt kopen", aldus Moravy.

Geen revolutie, maar evolutie

Kortom, Tesla doet geen harde uitspraken over een nieuw model. Maar de hints zijn duidelijk: verwacht eerder een goedkopere Model Y of Model 3 dan een volledig nieuw ontwerp. De hamvraag is alleen: blijft het bij beloftes, zoals zo vaak eerder is gebeurd, of zien we straks daadwerkelijk een Tesla onder de 30 mille op de weg? Wordt vervolgd.

