Review Tesla Model 3 (2023): beter dan ooit, maar je zult hem ook vervloeken

Alle verbeteringen van de nieuwe Tesla Model 3 (2023) worden bijna teniet gedaan door één ronduit dom, frustrerend en gevaarlijk idee.

Wat is opvallend aan de nieuwe Tesla Model 3?

Aan de buitenkant springen de nieuwe koplampen en achterlichten meteen in het oog. En dankzij de scherpere carrosserielijnen is de Model 3 meer op een sportwagen gaan lijken. Onze testauto staat op de nieuwe 19-inch Nova-velgen en die staan ‘m goed. De stoere grijze lakkleur heet Stealth Grey, maar als je dan toch 2000 euro uitgeeft voor een andere kleur (wit is standaard), dan zouden wij voor Ultra Red gaan. Zwart en blauw kosten trouwens ‘maar’ 1300 euro extra.

De meest spraakmakende verandering is de verdwijning van de knipperlichthendel. Je krijgt er twee knoppen op het stuur voor terug (bij vraag 3 zie je een close-up). Na 15 keer mis te hebben gegrepen naar een hendel die er niet is, begin je geleidelijk te wennen aan de knoppen. Mits je rechtdoor rijdt en het stuur in zijn normale stand staat. Richting aangeven bij het verlaten van een rotonde, wanneer het stuur ondersteboven is gedraaid, is simpelweg teveel gevraagd. Met als gevolg dat je soms maar geen richting aangeeft. En dat is ronduit gevaarlijk.

De veranderingen aan de binnenkant van de auto zijn minder spraakmakend. Al zijn we blij met de hoogwaardiger materialen, de dunnere rand van het touchscreen en de nieuwe voorstoelen met verwarming én ventilatie.

Wat is goed aan de Tesla Model 3 (2023)?

Ik chargeer een beetje als ik zeg dat de bestaande Model 3 wel uitblinkt als EV, maar niet als auto. Daarom is het goed om te merken dat Tesla aan het verfijnen is geslagen. Het nieuwe interieur is een verbetering die je kunt zien en de gevolgen van het akoestische glas, de betere afdichtingen en de geluiddempende materialen kun je horen. Of beter gezegd: juist niet. Het is ook chic dat de passagiers voortaan een eigen touchscreen met allerlei mogelijkheden hebben. Van de temperatuur regelen tot Netflix kijken en games spelen.

De keuzehendel van de automaat is ook verdwenen. Nu moet je links op het scherm een autootje omhoog of omlaag vegen om Drive of Reverse in te schakelen. Dat klinkt als een irritante verandering, maar in de praktijk werkt het snel en eenvoudig. Je wijsvinger is toch al getraind om naar het scherm te reiken en bij straatjekeren kun je snel schakelen – de auto hoeft niet helemaal tot stilstand te komen.

De fijnste eigenschap van de nieuwe Model 3 is het rijgedrag. Als je bijvoorbeeld uit een Volkswagen ID.7 in de Tesla stapt, merk je meteen dat je veel meer betrokken wordt bij het autorijden. De besturing is directer, het onderstel praat honderduit over wat er onder de wielen gebeurt. Nou was de Model 3 altijd al een sportief rijdende auto, maar Tesla heeft de carrosserie stijver gemaakt en de afstelling van de ophanging bijgepunt. En dat rijdt erg prettig.

Wat kan beter aan de Tesla Model 3 Highland?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de knipperlichthendel moet terugkeren. Richting aangeven met knoppen die meebewegen met het stuurwiel, is het slechtste idee van Nederland. En van de hele wereld. BMW-rijders staan erom bekend geen richting aan te geven, maar dat stokje gaan Model 3-eigenaren uit motorische wanhoop straks overnemen.

Als dit jouw eerste Tesla wordt en je komt uit een ‘gewone’ auto, dan moeten we je toch even waarschuwen. De Model 3 heeft nog steeds een leercurve. Je moet uitvogelen hoe alles werkt, van de rare handgrepen tot de uitgebreide menu’s. Er zit zoveel in dat scherm, dat je de tijd moet nemen om de Tesla-logica te doorgronden. En ja, er is een logica te ontdekken. Daarna kun je lezen en schrijven met die auto.

Wat moet je weten over de prijs van de Tesla Model 3?

Dit is de eerste Model 3 waarbij de prijs op de website ook de prijs is die je betaalt. Eerder kwamen de afleveringskosten er nog bij en dat was verwarrend. En die prijs is 43.990 euro voor de instap-Model 3 met achterwielaandrijving. Er is ook een Long Range-variant van 51.990 euro met meer power en range. Die power heb je niet nodig, die range misschien wel.

Tesla biedt vier opties aan: een andere lakkleur (zoals hierboven besproken), een upgrade van 18- naar 19-inch lichtmetaal (1700 euro), een trekhaak goedgekeurd voor 1000 kilo (1350 euro) en een licht interieur voor 1200 euro. Particuliere kopers die EV-subsidie willen aanvragen, moeten goed de fiscale waarde in de gaten houden. Met een bovengrens van 45 mille is één optie het maximum.

En wat is een Tesla zonder ambitieuze zelfrijdende kwaliteiten? Enhanced Autopilot wisselt automatisch van rijbaan en kost 3800 euro. Full Self-Driving Capability staat voor 7500 euro in de prijslijst en komt software-update na software-update steeds dichter bij volledig autonoom rijden. Maar niet écht autonoom, want dat mag nog niet.

Wat vind ikzelf van de nieuwe Tesla Model 3?

Het weghalen van de knipperlichthendel is een verschrikkelijke misser van Tesla. Dit domme idee torent boven alle goede ideeën en verbeteringen uit. Dat maakt ook dat ik de nieuwe Model 3 niet blind kan aanraden.

Dat is extra jammer als je bedenkt dat Model 3 een van de fijnste en makkelijkste manieren is om elektrisch te rijden. Het lage stroomverbruik en het indrukwekkende Supercharger-netwerk maken het peulenschil om schootvrij door Europa te rijden.