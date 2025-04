Fans van fysieke knoppen balen: Hyundai imiteert Tesla met groot touchscreen

Nieuws

We dachten dat Hyundai onze voorliefde voor fysieke knoppen begreep. Maar als we de toekomstvisie van het nieuwe multimediasysteem zien, schrikken we ons een hoedje. Het lijkt wel een Tesla!

Hyundai heeft de volgende generatie van zijn infotainmentsysteem onthuld. Dit systeem wordt in het tweede kwartaal van 2026 gelanceerd en zal niet veel later in nieuwe Hyundai-modellen worden geïnstalleerd. De Koreanen hebben grootse plannen en verwachten het systeem tegen het einde van het decennium in 20 miljoen auto’s te plaatsen.

Het nieuwe interieur van Hyundai (links) naast die van de vernieuwde Tesla Model Y (rechts)

Lijkt op Tesla

Wat zie je als je plaatsneemt in een Hyundai van de toekomst? Een nogal minimalistisch dashboard met een enorm centraal touchscreen - het digitale middelpunt. De kans is groot dat het instrumentarium achter het stuur verdwijnt. Het aantal fysieke knoppen is teruggebracht tot enkele sneltoetsen onder het aanraakscherm. We krijgen sterk het idee dat we naar het dashboard van een Tesla Model 3 of Y aan het kijken zijn.

Uitgebreid onderzoek

Dat de fysieke knoppen een bijrol spelen, vinden we opvallend. Op dit moment is Hyundai juist gul met knoppen voor zaken als de klimaatregeling. En het merk stond tot voor kort pal voor het behoud ervan. Sterker nog: Hyundai deed enkele maanden geleden nog uitgebreid onderzoek waaruit bleek dat bestuurders liever fysieke knoppen hebben dan functies die diep in een scherm verstopt zitten (zie artikel hierboven).

Toegepast op Inster en Ioniq 5

Volgens Hyundai-ontwerper Ha Hak-soo raakten mensen in een grootschalige focusgroep zelfs “gestrest en geïrriteerd” van het graven in menu’s op een touchscreen. Als gevolg hiervan koos Hyundai voor fysieke knoppen in zijn nieuwste modellen. Kijk maar naar de nieuwe Hyundai Inster: onder het centrale scherm vind je allemaal fysieke knoppen (foto links). En ook bij de facelift van de Hyundai Ioniq 5 zijn er echte knoppen onder het touchscreen bijgekomen (foto rechts).



Enorm head-up display

Nog niet zo lang geleden toonde Hyundai een alternatief concept dat juist de grote schermen overbodig moest maken: een gigantisch head-up display dat informatie over de volledige voorruit projecteert – een soort holografische voorruit (zie artikel hieronder). Of dit idee nu definitief is geschrapt of alsnog een rol krijgt naast het nieuwe infotainmentsysteem, blijft voorlopig onduidelijk.