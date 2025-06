Dit 16 jaar oude model van Tesla krijgt weer een facelift

Nieuws

De Tesla Model S is inmiddels stokoud, maar krijgt desondanks weer een facelift. Net als de Model X uit 2015. Veel stelt het allemaal niet voor en daardoor valt des te meer op wat níet op de Model S en X zit.

Het zit Tesla niet mee. Komt het met updates voor de hoogbejaarde Model S en Model X, roeren de fans zich massaal op internet. Sommige versies van beide modellen zijn niet alleen zwaarder en langzamer, maar ook duurder geworden. Althans, in de Verenigde Staten. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.

Wat de kritiek aanwakkert: de vernieuwde EV’s krijgen geen nieuwe technologieën die Tesla wél toepaste op onder meer de Cybertruck, zoals steer-by-wire of 800 volt techniek. Ook stoelen met massagefunctie ontbreken en bidirectioneel laden kan ook niet.

Een concurrent als de Kia EV9 heeft wél 800 V-techniek, heeft naar wens fijne massagestoelen en kan bidirectioneel laden. Bovendien is-ie ruimer op de derde zitrij dan de beide Tesla-modellen.



Wat is er dan wél nieuw aan de Model S en X?

Comfortabeler onderstelafstemming. Deed Tesla ook al met de Model 3 en Model Y.

Betere geluidsisolatie, zodat je het geluid van de wind en de banden minder goed hoort

Sfeerverlichting in meerdere kleuren op dashboard, de zijkanten van de middenconsole en de voor- en achterportieren

Nieuwe camera in voorbumper

Nieuwe wielen (19 en 21 inch)

Nieuwe kleur Frost Blue

Iets grotere actieradius voor Model S Long Range AWD (660 km ipv 646 km)

Tesla Model S (2025) Nederland

Ook met de prijzen van de Model S en Model Y is iets vreemds aan de hand. De laatste jaren bracht Tesla de autowereld regelmatig in rep en roer door met flinke prijsverlagingen te komen, met name in China. Andere merken zagen zich gedwongen ook de prijzen te verlagen. Maar de Model S en Model X worden in de Verenigde Staten juist z’n 5000 dollar (4400 euro) duurder. Wanneer de Model S en Model X naar Nederland en België komen, is nog niet bekend.



Tesla Model S Plaid werd langzamer

En dan nog even over de klagende fans. Ze richten kun pijlen vooral op Tesla Model S Plaid. Die kon eerst 322 km/h rijden, maar sinds de facelift is dat ‘slechts’ 240 km/h. Bovendien werd-ie ruim 11 kilo zwaarder. Zelfs de uiterlijke wijzigingen lijken de fans niet op te kunnen beuren. Om hem meer van de bravere versies van de Model S te onderscheiden, kreeg de Plaid een nieuwe voorbumper en een kleine achterspoiler.