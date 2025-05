Nieuws

De Cybertruck had het beste Tesla-product ooit moeten worden, maar het is eerder een nachtmerrie. Het model kampt met meerdere problemen, en recent is daar een groot probleem bijgekomen: de torenhoge afschrijving.

Na jaren van (gebroken) beloftes, teasers en hints van topman Elon Musk, kwam de Tesla Cybertruck eind 2023 eindelijk met veel bombarie op de markt. De baanbrekende pick-up werd al in 2019 onthuld, maar liet om verschillende redenen vier jaar op zich wachten.

Tesla creëerde een enorme hype rondom de Cybertruck, maar toen de eerste leveringen daadwerkelijk plaatsvonden, kwamen er direct problemen aan het licht. Mede door hoge prijzen verkoopt Tesla zo weinig exemplaren, dat het met een voorraad blijft zitten. Daarbovenop werd er door mensen die wel overstag gingen wel degelijk roest gevonden op het aluminium chassis, dat werd aangeprezen als ongevoelig voor roest. Ook de bouwkwaliteit is niet feilloos: recentelijk haalde de Cybertruck nog het nieuws doordat er bepaalde panelen van verschillende exemplaren afvlogen.

Tesla Cybertruck afschrijving

Nu is daar een nieuw probleem bij gekomen: afschrijving. Tot voor kort hadden Cybertruck-eigenaren hier nog niet mee te maken, omdat Tesla het model simpelweg niet wilde terugkopen of accepteren als inruiler op een andere auto. Ook maakte de Amerikanen het onmogelijk voor eigenaren om de Cybertruck binnen een jaar te verkopen, via een speciale clausule in de algemene voorwaarden (zie bericht hierboven).

Daar is nu volgens een bericht van het Amerikaanse Jalopnik eindelijk verandering in gekomen, maar de inruilvoorstellen van Tesla tonen aan waarom het bedrijf zo lang weigerde de Cybertrucks terug te kopen: de afschrijving is enorm. Meerdere eigenaren die hun exemplaar een jaar geleden voor 100.000 dollar hebben gekocht, ontvangen voorstellen om en nabij 65.000 dollar, een afschrijving van 35 procent dus. Dat is ongekend hoog in één jaar - normaliter duurt het drie jaar voordat een model zoveel waarde heeft verloren.

Weer een valse belofte

Tesla stelde eerder dat de Cybertruck in drie jaar tijd slechts 30 procent van zijn waarde zou verliezen. Maar ook die belofte blijkt loos. De Cybertruck is daarmee een nieuw hoofdstuk in de reeks hoofdpijndossiers voor Tesla, dat het al moeilijk heeft met tegenvallende verkoopcijfers, onder meer in Europa (zie bericht hieronder).