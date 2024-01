Reuters verklapt wanneer nieuwe kleine Tesla-suv in productie gaat

Nieuws

Elon Musk heeft ons al jaren in zijn greep met zijn beloftes over een goedkope Tesla, die we voor het gemak voorlopig Tesla Model 2 noemen. Maar nu lijkt het lange wachten dan eindelijk beloond te worden: volgens bronnen gaat het niet lang meer duren voordat de betaalbare Tesla eraan komt.

Tesla heeft aan zijn leveranciers laten weten dat het medio 2025 wil beginnen met de productie van een nieuw model. Dat meldt persbureau Reuters. Intern staat het model bekend onder de naam ‘Redwood’. Volgens bronnen gaat het om een compacte crossover. Deze voor de hand liggende keuze doet bij ons een belletje rinkelen: dit moet wel gaan om de betaalbare Tesla Model 2 van 25.000 euro. Al bevestigt Tesla zelf niets.



Alles over Tesla en alle andere automerken vind je in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Ontspan nabij Arnhem Wil jij genieten van een mooi uitzicht over de Rijn én dicht bij hartje Arnhem slapen? Ga dan voor een verblijf bij NH Arnhem Rijnhotel****! Bekijk aanbieding

Meermaals uitgesteld

In 2020 deed Tesla-CEO Elon Musk voor het eerst de belofte dat een goedkope Tesla onderweg was. Deze zou een prijskaartje van 25.000 dollar krijgen en moest ervoor zorgen dat Tesla bereikbaarder werd voor een groter publiek. Sindsdien werd de ‘Model 2’ echter meermaals uitgesteld omdat de prioriteiten van Tesla elders lagen.

Het EV-merk besloot zich eerst te focussen op grotere en vooral duurdere projecten als de Tesla Cybertruck. Dit is te verklaren, omdat met dergelijke auto's meer winst kan worden gemaakt dan met een goedkoper model. Op de Tesla Model 2 zijn de marges veel kleiner.

Serieuze aantallen

Om dit probleem te tackelen moet Tesla een hoog productievolume realiseren. Vorig jaar gaf Musk bij de presentatie van zijn zogeheten ‘Master Plan 3’ al aan dat hij verwacht meer exemplaren van de Model 2 te gaan verkopen dan van de Tesla Model 3 en de Tesla Model Y samen. Voor de duidelijkheid: vorig jaar verkocht Tesla in totaal 1.739.707 Model 3’s en Model Y’s. Het gaat dus om serieuze aantallen.

Kosten door de helft

Ook moeten de productiekosten omlaag, maar ook daaraan heeft Tesla gedacht. In dezelfde presentatie sprak Musk over een nieuw platform waarop de Model 2 staat. Daarbij moeten een nieuw LFP-accupakket van 53 kWh en een nieuwe elektromotor zorgen voor een fikse besparing (zie de foto hieronder). In totaal moeten de productiekosten door de helft om van de Model 2 een winstgevend product te maken.

Ook de plaats waar de nieuwe Model 2 wordt geproduceerd, moet zorgen voor een kostenbesparing. De gigafabrieken in Texas en Berlijn zijn een optie, maar Tesla heeft zijn pijlen gericht op een nieuwe fabriek in India. Dit zou de productie goedkoper maken, al stuitte Tesla vorig jaar nog op problemen.

Belangrijk moment

De mogelijke komst van de goedkope Tesla Model 2 komt op een belangrijk moment voor Tesla. Voorheen werd het merk altijd gezien als de marktleider op het gebied van EV’s, maar die koppositie van Tesla is niet meer vanzelfsprekend. Hoewel de Amerikanen vorig jaar een recordjaar draaiden, werden ze in het laatste kwartaal voorbijgestreefd door het Chinese BYD. De goedkope Model 2 heeft dus de zware taak om Tesla weer naar de absolute top te schieten.