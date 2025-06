Deze Tesla Model Y-concurrent komt uit een verrassende hoek

Nieuws

Er dient zich weer een nieuwe uitdager aan voor de Tesla Model Y. Het logo op de motorkap zegt je nu nog waarschijnlijk niks, maar hier komt verandering in.

Het is MG dat met deze auto de aanval op Tesla opent. Op de foto’s ontbreekt echter het MG-logo. Dat komt omdat dit model niet direct van MG is, maar van IM – het luxemerk van SAIC, het Chinese moederbedrijf van MG.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

In China en Australië al op de markt

Het model - dat overigens niet alleen zijn vizier op de Model Y richt, maar hier ook verdacht veel op lijkt - is in China al te bestellen als de IM LS6. Ook in Australië is de auto al te koop, maar in the land down under wordt het model de IM6 genoemd.

Komst naar Europa

MG wil de IM6 nu ook naar Europa halen. Op 10 juli 2025 horen we meer tijdens het Goodwood Festival of Speed. Het is nog onduidelijk of de auto hier als MG wordt verkocht, of dat SAIC het luxemerk IM ook in Europa introduceert.

Specificaties

Als de Europese variant ook qua specificaties gelijk is aan het Australische model, heeft de Tesla Model Y er een geduchte concurrent bij. MG biedt de SUV in het land aan met keuze uit een LFP- of een krachtiger NMC-accu, die snelladen mogelijk maakt met bijna 400 kW.

In Australië komt het rijbereik met een 100 kWh-accu uit op een nette 555 kilometer volgens de WLTP-norm. Het vermogen varieert van 294 pk bij de achterwielaangedreven instapversie tot een verbluffende 778 pk in de vierwielaangedreven topuitvoering. De 0-100-sprint klaart laatstgenoemde uitvoering in 3,5 seconden.

Ook Model 3 concurrent op komst?

Naast de Model Y-concurrent, heeft het merk met de IM5 ook nog een sedan in zijn assortiment die het vuur aan de schenen van de Model 3 kan leggen. De IM5 is zelfs leverbaar met een solid-state-accu. Of dit model naar Europa komt is nog even afwachten.