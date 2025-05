Tesla Model Y (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

586 kilometer is de officiële actieradius van de vernieuwde Tesla Model Y Long Range AWD. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Tesla’s staan bekend om hun lage stroomverbruik, dus de lat ligt hoog voor de nieuwe Model Y. Maar wij testen niet de zuinigste versie. Onze Long Range AWD heeft een gecombineerd stroomverbruik (WLTP) van 15,3 kWh/100 km en volgens Tesla kan het nóg zuiniger. De Long Range met achterwielaandrijving (dus één elektromotor in plaats van twee) staat namelijk in de boeken voor 14,2 kWh/100 km.

Nog belangrijker dan het stroomverbruik, is het rijbereik. Onze testauto heeft een bruikbare accucapaciteit van 75 kWh en daar verbindt Tesla een WLTP-bereik van 586 kilometer aan. Dat is ons streefgetal. Het weer werkt mee, want het is droog, windstil en verre van koud (100 km/h: 13 graden, 130 km/h: 19 graden).

Nieuwe Tesla Model Y: actieradius bij 100 km/h

Tijdens onze 100 kilometer lange testronde valt op hoe comfortabel de nieuwe Model Y is. De vering is soepeler gemaakt en de cabine stiller. Aan het eind van de rit lezen we een gemiddeld energieverbruik af van 147,5 Wh/km.

Wij rekenen liever in kWh/100 km, want bij brandstofauto’s wordt het verbruik ook uitgedrukt per 100 kilometer. En dus verplaatsen we de komma een plekje: 14,75 kWh/100 km. Zou je een volle batterij (netto: 75 kWh) leeg rijden, dan kom je 508 kilometer ver. Prachtig.

Tesla Model Y Juniper: actieradius bij 130 km/h

We doen de snelle actieradiustest op een warme lenteavond (19 graden) en houden het gemiddelde stroomverbruik nauwlettend in de gaten. Zal het lukken om ónder de 20 kWh/100 km te duiken? Het zuinigheidsrecord bedraagt namelijk 20,3 kWh/100 km en staat op naam van de ‘oude’ Model Y Long Range RWD.

De nieuwe Model Y breekt dat record, maar niet de magische grens: 20,04 kWh/100 km. Het resultaat is een 130 km/h-actieradius van 374 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 586 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 508 km – 87%

Actieradius 130 km/h - 374 km – 64%

Conclusie

Dit is onze 76ste actieradiustest en niet eerder denderden we zó zuinig met 130 km/h door Nederland. De Tesla Model Y was al heel zuinig (actieradius Tesla Model Y) en de nieuwe versie is zowaar nog een fractie efficiënter. Nou waren de omstandigheden ook wel bijna perfect te noemen.

Als je overdag met 100 km/h over de snelweg sukkelt, kun je 500 kilometer afleggen op een volle batterij. En dat terwijl Tesla geen overdreven grote batterijen gebruikt. 75 kWh is zelfs vrij bescheiden in vergelijking met de 77 kWh van de Skoda Enyaq en de 84 kWh van de Kia EV6. De grote range is vooral te danken aan de opvallend zuinige aandrijflijn.