Review: zo laat Tesla Model Y (2025) zijn concurrenten naar adem happen

Tests

Heb je geen last van Tesla-schaamte, dan kan de nieuwe Model Y zomaar je favoriete elektrische auto worden. Tesla blijft maar slimme dingen doen die de concurrentie over het hoofd ziet.

Wat valt op aan de Tesla Model Y?

Als de bestverkochte auto ter wereld wordt vernieuwd, is dat groot nieuws. Voor Tesla-begrippen zijn de veranderingen aan de Model Y omvangrijk. De lichtbalk aan de voorkant over de volle breedte van de auto kennen we van de beruchte Cybertruck. Ook het hoekige design lijkt te verwijzen naar het megalomane Musk-monster. In de bumper zien we nieuwe luchtroosters, die de Model Y wat stoerder maken.

En profil bleef wel alles bij het oude, maar aan de achterkant doet Tesla nu mee met een hardnekkige modetrend. De led-balk van de achterlichten loopt over de hele breedte van de Model Y. Al geeft Tesla er wel een draai aan: het licht van de balk wordt geprojecteerd op een sierdeel eronder. Zo wordt ook de merknaam op de achterklep mooi verlicht.



Vooral de wijzigingen in het interieur maken Tesla-rijders blij. Was de eerste Model Y kaal en spartaans als een isoleercel, bij de nieuwe Model Y werd met meer liefde naar de materialen gekeken. Hoewel het grote scherm nog altijd de blikvanger is. Delen van het dashboard en de portieren zijn afgewerkt met suède en boven op het dashboard is een reep stof aangebracht. Zelfs de sfeerverlichting die via de bovenkant van het dashboard van portier naar portier loopt, stemt ons vrolijk. De sfeer wordt er wat intiemer door.

Dat betekent niet dat het er in de Tesla Model 3 knus aan toegaat, want de ruimte is zowel voor- als achterin riant. Dat geldt ook voor de bagageruimte, waarin 854-2138 past. Sinds de facelift is het mogelijk om de achterstoelen met één druk op de knop in de kofferruimte neer te klappen.



Motorisch veranderde Tesla juist niets. Onze Long Range Launch Series heeft als vanouds 514 pk en een batterij van 75 kWh.



Wat is goed aan de Tesla Model Y?

Soms zijn het zijn de kleine dingen die het doen: de Model Y heeft een heel makkelijke manier om het verplichte geluidssignaal uit te schakelen dat klinkt als je te hard rijdt. Op het grote scherm hoef je alleen maar op het kruisje te drukken bij de snelheid en wordt het systeem het zwijgen opgelegd.

En ja, ook Tesla leert van zijn fouten. De Model Y heeft, in tegenstelling tot de Tesla Model 3, gewoon een hendel voor de knipperlichten. Daarmee is de blunder van de Model 3 rechtgezet, die sinds de facelift knoppen op het stuur heeft en Tesla-rijders tot wanhoop drijft.



Wonderlijk genoeg blijft Tesla eenzaam aan de top als het aankomt op zuinig rijden. De goedkoopste Tesla Model Y heeft een WLTP-verbruik van 13,9 kWh/100 km. Bijna alle andere EV’s – groot en klein – zijn hiermee vergeleken grootverbruikers. Neem de Fiat Grande Panda, die volgens fabrieksopgave 16,8 KWh/100 km verbruikt. Of de Volkswagen ID.3, die er elke 100 kilometer 15,4 kWh (WLTP) stroom doorheen jaagt. Die gunstige waarden dankt de Tesla mede aan zijn stroomlijn; een Cw-waarde van 0,22 (oude Model Y: 0,23) is uitzonderlijk gunstig voor een SUV-achtige auto.

Onze Long Range AWD is ook al zo zuinig en verbruikt in theorie 15,8 kWh/100 km. Wij kwamen 1 kWh hoger uit, maar hebben geen enkele moeite gedaan om zuinig te rijden. Bovendien reden we nauwelijks in de stad en hebben we de rustige binnenwegen rond Amsterdam-Noord af en toe behandeld alsof we op de Nordschleife boenderden. Het moet gezegd dat de weersomstandigheden voor een EV optimaal waren: 18 graden, weinig wind en een fraaie voorjaarszon.

En wat rijdt de Model Y makkelijk en goed. In het Chill-programma rijdt hij zoals een benzine-rijder het gewend is: bij het loslaten van het gaspedaal moet je bijremmen. Maar je kunt ook voor maximale regeneratie gaan.

De ruimte, de rust en de onderstelafstemming (in de basis nog altijd stevig, maar comfortabeler dan eerst) zorgen voor ontspannen ritten. Als je wilt, kun je de hitsigheid van de 514 pk sterke motor ten volle benutten, maar die aandrang kregen wij niet. De directheid van de besturing is ook in te stellen en is in de meest sportieve stand voor een EV uiterst mededeelzaam.



Wat kan beter aan de Tesla Model Y?

Soms slaat Tesla een beetje door in het 'wij doen lekker alles anders'-denken. Echte knoppen op het dashboard vind je niet; mensen met een schermfobie moeten dus een drempel over. Puzzelen is onvermijdelijk: hoe verstel je de buitenspiegels? Hoe kun je het stuur en de stoelen in de optimale positie zetten? Alles moet via het scherm en vervolgens via te kleine knoppen op het stuur.

Ook andere typische auto-onderdelen, zoals een sleutel of een versnellingspook, zijn niet aan Tesla besteed. Ontgrendelen doe je via de app. Is je telefoon leeg, dan is er in noodgevallen een pasje dat je tegen de B-stijl moet houden. Ook zo onhandig: via een slider op het touchscreen moet je de auto in z’n achteruit zetten, en als je weg wilt rijden moet je wederom stoeien met die slider.



Wat is de prijs van de Tesla Model Y?

Het topmodel waarmee wij rijden, de Model Y Long Range AWD Launch Series, kost maar liefst 61.990 euro. Maar alle andere versies van de Model Y werden niet of nauwelijks duurder dan hun voorgangers.

De Model Y met achterwielaandrijving en een actieradius van 500 kilometer kost 45.990 euro en is daarmee geen euro in prijs gestegen. De Long Range-versie met een bereik van 622 kilometer kost meteen 50.990 euro. Beide modellen komen in mei of juni 2025 op de markt. De gewone Long Range AWD (niet de Launch Series) kost 53.990 euro en is nu al te bestellen.

Tesla is niet kinderachtig met de standaarduitrusting. Alle stoelen op de eerste en tweede zitrij zijn verwarmd, de voorstoelen zijn ook geventileerd. Verder heeft elke Model Y geluiddempend glas, een 8-inch touchscreen achter, handsfree bediening van de achterklep, aanpasbare sfeerverlichting en een extra camera aan de voorkant.

Wat vind ikzelf van de Tesla Model Y?

De Model Y blijft een van de fijnst rijdende elektrische auto’s. Het lukt andere merken maar niet om aan te haken bij die onweerstaanbare combinatie van een laag verbruik, een hoge actieradius en het indrukwekkende Supercharger-netwerk. Het geluidscomfort en de bouwkwaliteit zijn merkbaar verbeterd. Heb je geen last van Tesla-schaamte, dan rijd je nog altijd in een van de beste elektrische auto’s van de markt.