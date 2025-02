Musk geeft toe: we hebben Tesla-rijders 7500 euro afgetroggeld voor gebakken lucht

Nieuws

Al jaren kun je bij Tesla voor 7500 euro een systeem kopen dat autonoom rijden belooft. Maar eigenlijk koop je een kat in de zak, want de software is er nog helemaal niet. Nu blijkt ook de hardware van de meeste Tesla’s niet klaar voor autonoom rijden.

Al jaren heeft biedt Tesla zijn kopers een interessante mogelijkheid: voor 7500 euro krijg je een auto met FSD (Full Self Driving). Dat klinkt alsof de auto zelfstandig kan rijden. Maar de naam is misleidend, want Tesla heeft nog niet de juiste software om dit voor elkaar te krijgen.

Mensen die tussen 2019 en 2023 een Tesla met de FSD-optie hebben gekocht, zijn dubbel de sjaak. Want nu geeft Elon Musk toe dat zelfs de hardware van zijn auto’s niet geschikt is voor autonoom rijden. Dus zelfs als Tesla de juiste software heeft ontwikkeld, kan deze niet worden geïnstalleerd.



Wat is FSD bij Tesla?

De afkorting FSD suggereert dat je als bestuurder achter het stuur een dutje kunt doen, terwijl de auto je zelfstandig van je werk naar huis rijdt.

Maar in de praktijk kan de auto dat helemaal niet, omdat Tesla nog niet de juiste software heeft ontwikkeld. Die 7500 euro betaal je dus eigenlijk in ruil voor de belofte dat je Tesla in de toekomst zelf kan rijden. Het is alleen niet duidelijk wanneer dat zal zijn.



Bovendien blijkt nu dat de hardware van Tesla-modellen die tussen 2019 en 2023 zijn gebouwd niet geschikt is voor zelfrijdende auto’s. Die moet eerst worden aangepast voordat de software voor autonoom rijden kan worden geïnstalleerd, geeft Musk toe. "Het gaat lastig worden, maar we krijgen het voor elkaar. Eigenlijk ben ik nu wel blij dat niet zoveel mensen het FSD-pakket hebben gekocht."

Ontvang je onze gratis wekelijkse nieuwsbrief al? Mis 'm niet voor het belangrijkste autonieuws.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Zelfrijdende Tesla 2025

En dan nog vertrouwen we Elon Musk niet op zijn blauwe ogen. Voor een echt zelfrijdende auto is LIDAR (Light Detection and Ranging) volgens veel technici onontbeerlijk. LIDAR stuurt lasers naar de omgeving en meet de weerkaatsing. Zo kunnen de computers aan boord andere auto’s, mensen, obstakels en gebouwen te vermijden.

Klinkt handig, maar dat is buiten de logica van Musk gerekend. Die beweert dat LIDAR niet nodig is, want ‘mensen rijden ook zonder lasers uit hun ogen te schieten.’ Passieve systemen, zoals camera’s en een boordcomputer, zijn volgens Musk genoeg.

En hoe zit het nou met die zelfrijdende auto? In juni 2025 wordt in Texas de zelfrijdende Robotaxi gepland, die gebruikmaakt van FSD. Al heeft Tesla FSD al zo vaak uitgesteld dat ook nu niet duidelijk is of Elon Musk zijn belofte kan inlossen. Die 7500 euro zouden we lekker in onze zak houden als we een Tesla zouden kopen.