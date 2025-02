Opeens is de Tesla Model 3 22.000 euro goedkoper dan de Model Y

Nieuws

Er gaat bijna geen week voorbij waarin Tesla niet met de prijslijst rommelt. Nu is de Tesla Model 3 plotseling goedkoper geworden en loopt het verschil met de Model Y verder op.

Het is een slinkse marketingtruc: de prijs van een auto bepalen op 39.995 euro. Dat heeft Tesla gedaan met de Model 3. Die kostte eerst 40.990 euro, maar gevoelsmatig is dat véél meer geld. Omdat-ie nu minder dan 40.000 euro kost, hoopt Tesla waarschijnlijk dat het psychologische effect zijn uitwerking niet mist. Terwijl het om nog geen 1000 euro gaat.

Alleen de basisversie met achterwielaandrijving en een WLTP-actieradius van 513 kilometer kreeg een nieuwe prijs. De andere drie versies van de Tesla Model 3 werden niet goedkoper.



Tesla Model 3 nieuwe prijs

Achterwielaandrijving 39.990 euro

Long Range Achterwielaandrijving 45.990 euro

Long Range All-Wheel Drive 50.990 euro

Performance All-Wheel Drive 58.490 euro

Prijsverschil Tesla Model 3 en Model Y

Twijfel je tussen een Tesla Model 3 of de nieuwe Tesla Model Y, dan kan het prijsverschil je misschien over de streep trekken. De Model 3 is nu plotseling 22.000 euro goedkoper dan de Model Y. De oorzaak van het enorme prijsverschil is dat de Model Y alleen nog te koop is als Long Range All-Wheel Drive. Vergelijk je die versies van de Model 3 en Model Y met elkaar, dan is het prijsverschil nog altijd een stevige 11.000 euro.



Tesla Model Y Launch Series (2025) prijs

Eind januari maakte Tesla de prijzen bekend van de nieuwe Model Y. Hij is 9000 euro duurder dan de 'oude' Long Range All-Wheel Drive-versie. Voorlopig is de vernieuwde Model Y namelijk alleen nog te bestellen als Long Range AWD ‘Launch Series’. Later volgen de goedkopere versies.

Als je liever de oude Model Y hebt, kun je die nog gewoon bestellen. Voorlopig verkoopt Tesla beide versies van zijn belangrijkste model naast elkaar. Voor de nieuwe Model Y Launch Series moet je tot maart 2025 wachten. Dan worden de eerste exemplaren geleverd in Nederland.

Tesla verkopen storten in

Tesla kan wel een succesje gebruiken, de Europese verkopen storten flink in. Met name de Fransen lijken uitgekeken op het merkwaardige Musk-merk. Daar werden in januari 2025 veel minder Tesla’s verkocht dan een jaar eerder. Het aantal kelderde met maar liefst 63 procent, van 3.118 auto’s in januari 2024 naar 1.141 afgelopen maand. Terwijl de totale EV-markt in Frankrijk maar een daling van 0,5 procent liet zien.