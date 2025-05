Autoverkopen april 2025: Kia EV3 aan top, maar iemand komt 'm genadeloos van de troon stoten

Nieuws

De Kia EV3 is in de maand april 2025 nog altijd de meest geliefde auto van Nederland. Maar wij durven te wedden dat hij die titel in mei 2025 kwijtraakt.

De auto die de EV3 op de hielen zit, is de Skoda Elroq. Die is met 843 registraties de nummer 2 van de maand april 2025. De Kia deed het iets beter, maar het verschil is nog maar 28 registraties. Grote kans dat de Elroq de koppositie volgende maand overneemt. Neemt niet weg dat Kia lekker boert. Het grootste deel van de top 5 bestaat uit Kia's.

Autoverkopen april 2025: populairste automodellen

Kia EV3 (871 registraties, 3,2 % marktaandeel) Skoda Elroq (843 registraties, 3,1 % marktaandeel) Kia Niro (628 registraties, 2,3 % marktaandeel) Kia Picanto (625 registraties, 2,3 % marktaandeel) Toyota Yaris Cross (499 registraties, 1,8 % marktaandeel)

Niet zo gek dus dat Kia het merkenoverzicht van april 2025 aanvoert. Maar door het opkomende succes van de Elroq is Skoda de top 5 binnengekomen, en wel meteen op de tweede plaats. In maart 2025 was het Tsjechische merk in nog geen velden of wegen te bekennen in de top 5. Hierdoor moest Toyota een plekje inleveren en is BMW helemaal uit de top 5 verdwenen.

Autoverkopen april 2025: populairste automerken

Kia (3.096 registraties, 11,4 % marktaandeel) Skoda (2.123 registraties, 7,8 % marktaandeel) Toyota (1.904 registraties, 7,0 % marktaandeel) Renault (1.716 registraties, 6,3 % marktaandeel) Volkswagen (1.710 registraties, 6,3 % marktaandeel)

Als we de top 5 van EV-modellen bekijken, zien we ook wat opmerkelijks, namelijk dat Tesla er niet meer in voorkomt. Afgelopen maart stonden de Tesla Model 3 en de Tesla Model Y nog stevig op de tweede en derde plek, maar daar staan nu de Skoda Elroq en de Volvo EX30.

De Model Y werd in april 2025 op de kop af 179 keer geregistreerd, een maand eerder was dat nog 734. De Tesla Model 3 heeft ook de daling ingezet, van 792 stuks in maart 2025 naar 199 in april 2025. Vergis je niet, dit zijn behoorlijke verschillen. Het begint er nu toch écht op te lijken dat steeds meer consumenten niet meer in een Tesla gezien willen worden. En kijk eens naar plek 5, daar staat opeens de Ford Explorer.

Autoverkopen april 2025: populairste EV's