Zoveel bespaar jij met de Ford Explorer als je je benzineauto gedag zegt

PARTNERBIJDRAGE

De gunstig geprijsde Ford Explorer laat zien dat een elektrische auto niet duurder hoeft te zijn dan vergelijkbare benzinemodellen. En ná de aanschaf ga je zelfs geld overhouden. We zetten op een rijtje hoeveel.

De grootste besparing die je met de elektrische Ford Explorer bereikt, is te danken aan de lage kosten voor ‘brandstof’. Zeker als je die gewoon thuis aan de laadpaal tankt.

1. Besparen op brandstof

Ga maar na: een SUV op benzine in de klasse van de Ford Explorer heeft algauw een WLTP-verbruik van 6 liter benzine per 100 kilometer. In andere woorden: die rijdt 1 op 16,5.

Bij 15.000 kilometer per jaar, levert dat een maandelijkse benzinerekening op van 142 euro. Daarbij gaan we uit van de gemiddelde pompprijs (1,88 euro) die de ANWB aangeeft.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Diezelfde ANWB heeft berekend dat de thuisladers onder de EV-rijders 25 cent per kilowattuur betalen. De Ford Explorer Extended Range RWD lust 14,5 kWh per 100 kilometer (WLTP-norm). Bij 15.000 kilometer komt dat neer op een jaarlijkse energieconsumptie van 2175 kWh. Per maand kom je dan uit op 45 euro en 33 cent.

Op brandstofkosten bespaar je met de Ford Explorer dus bijna 100 euro – 96,67 euro om precies te zijn – per maand ten opzichte van een vergelijkbare benzine-SUV. Wie stroom aftapt van zijn eigen zonnepanelen, is zelfs nog stukken goedkoper uit.

Behalve gunstig voor je portemonnee, is het rijden met de elektrische Ford Explorer ook goed voor je humeur. Wanneer reed jij voor het laatst in 6,4 seconden van 0 naar 100 km/h* in een benzineauto? Of keerde je straatje binnen een cirkel van 9,9 meter? De Ford Explorer doet het moeiteloos!

Ervaar zelf die krachtige acceleratie



2. Besparen op onderhoud

Elke auto heeft regelmatig preventief onderhoud nodig, dus ook EV’s. Maar een elektrische auto bevat veel minder slijtagegevoelige onderdelen en peperdure smeerolie heeft-ie niet nodig. Daardoor vallen de onderhoudskosten lager uit dan die van een vergelijkbare benzineauto.

Uit een onderzoek in opdracht van BOVAG en RAI Vereniging kwam naar voren dat eigenaren van een auto met verbrandingsmotor in 2021 gemiddeld in totaal 548 euro kwijt waren aan onderhoud en reparaties. Bij elektrische auto’s stopte de teller al bij 340 euro. Een verschil van 208 euro in het voordeel van de EV.

3. Besparen op wegenbelasting (mrb)

Voor elektrische auto’s krijg je in 2025 nog 75 procent korting op de wegenbelasting – of correcter: de motorrijtuigenbelasting. Voor de Ford Explorer Extended Range RWD betaal je nu gemiddeld nog geen 33 euro per maand. Eigenaren van een vergelijkbare benzineauto moeten maandelijks gemiddeld 82 euro bij de Belastingdienst inleveren. Weer slaat de balans uit in het voordeel van de Ford Explorer, dit keer met 49 euro.

Jouw totale besparing met de Ford Explorer

Zet je alle maandelijkse besparingen op een rijtje, dan kom je uit op de onderstaande resultaten.

Kostenpost Ford Explorer* Vergelijkbare benzine-auto Besparing Brandstof € 45,33 € 142,00 € 96,67 Onderhoud € 28,33 € 45,66 € 17,33 Wegenbelasting** € 33,00 € 82,00 € 49,00 Totaal per maand € 106,66 € 269,66 € 163,00 Totaal per jaar € 1279,92 € 3235,92 € 1956,00

* Ford Explorer Extended Range RWD; ** In 2025

Begin nu met besparen!